Mundial de Clubes: Benfica anuncia lesão de titular do time

O Benfica anunciou que Florentino Luís sofreu uma luxação no ombro direito. O jogador ficou de fora do treinamento desta quarta-feira (18) e passou a ser dúvida para o jogo contra o Auckland City, que acontece na próxima sexta-feira (20), pela 2ª rodada do Mundial de Clubes.

Florentino se lesionou na estreia do Benfica na competição, contra o Boca Juniors, após uma entrada de Nicolás Figal, zagueiro do time argentino, que acabou sendo expulso no lance. Depois da substituição, o jogador foi visto sentindo muitas dores no banco de reservas.

A baixa é a segunda do Benfica nesta edição do Mundial de Clubes, já que Andrea Belotti foi suspenso por dois jogos pela expulsão na partida contra o Boca. O lance aconteceu 27 minutos do segundo tempo, quando Belotti acertou a cabeça de Ayrton Costa. O Benfica já anunciou que irá recorrer da decisão para tentar diminuir a suspensão e contar com o atacante contra o Bayern de Munique, na última rodada da fase de grupos.

Jogos do Benfica no grupo C do Mundial de Clubes

🟢 2ª Rodada – Benfica x Auckland City

Data: 20 de junho (sexta-feira)

20 de junho (sexta-feira) Horário: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: Estádio Inter&Co, Orlando

Estádio Inter&Co, Orlando Transmissão: SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

🟢3ª Rodada – Bayern de Munique x Benfica

Data: 24 de junho (terça-feira)

24 de junho (terça-feira) Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Bank of America, Charlotte

Estádio Bank of America, Charlotte Transmissão: SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

