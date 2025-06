A Juventus está classificada para as oitavas de final do Mundial de Clubes depois de duas goleadas, com 11 gols marcados em dois jogos. Apesar de ainda estar no meio da disputa do torneio da Fifa, a diretoria da equipe italiana já busca reforços para a temporada 2025-26, que começa no segundo semestre deste ano.

Francisco Conceição comemora gol marcado em Al Ain x Juventus (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Um dos alvos já está no elenco da Velha Senhora e se chama Francisco Conceição. O português de 22 anos atua pela Juventus, emprestado pelo Porto, e deve ser uma das prioridades de mercado para o clube de Turim.

Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, a Juve fez uma primeira proposta pelo jovem atacante. No entanto, o negócio não avançou já que a proposta não foi considerada satisfatória pelos portugueses, que pediram mais à Juventus, que tentou chegar a menos de 30 milhões de euros. Este é o valor da cláusula de rescisão, segundo o jornalista.

Atualmente, Francisco Conceição é avaliado em 28 milhões de euros pelo Transfermarkt. Na temporada 2024-25, o ponta direita disputou 39 jogos, sendo titular 21 vezes pela Juventus. Iniciou os últimos quatro jogos da equipe comandada por Igor Tudor entre os titulares e tem conquistado espaço no elenco do clube.

Com as boas atuações, passou a ser convocado para a seleção de Portugal. Ele foi titular na decisão da Liga das Nações, disputada com a Espanha na última Data Fifa

Francisco Conceição no Mundial

No Mundial da Fifa, Francisco Conceição também tem se destacado pela Juventus. O jogador português foi titular nos dois jogos da fase de grupos disputados até o momento e balançou as redes duas vezes na estreia, contra o time do Al Ain. Ao lado de Kolo Muani, foi um dos grandes destaques do jogo.

Francisco Conceição na partida com o Wydad Casablanca (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Na segunda rodada, Francisco passou em branco contra o Wydad Casablanca, mas teve um bom desempenho pelo lado direito do ataque. Com personalidade, o camisa 7 da Juventus não foge dos duelos contra os marcadores.

Fora de campo, Francisco também se destacou após o duelo contra o time marroquino. O português contrariou colegas de profissão e disse que o calor dos Estados Unidos, que tem sido alvo de críticas, é "apenas uma desculpa".

O ponta voltará a campo contra o Manchester City, no encerramento da fase de grupos do Mundial de Clubes. Ao lado de Kolo Muani e de Yildiz, Francisco Conceição será uma das grandes apostas da Juventus para conseguir a vitória sobre os rivais ingleses e garantir a liderança do Grupo G. O jogo acontece na quinta-feira (27), às 16h (de Brasília).