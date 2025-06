Artilheiro do Mundial questiona súmula: ‘Acredito que marquei um hat-trick’

Neste domingo (22), a Juventus goleou mais uma vez no Mundial de Clubes, dessa vez por 4 a 1 contra o Wydad Casablanca. O clube italiano lidera o Grupo G e tem o artilheiro do Mundial, Kenan Yildiz, com três gols. Na partida, o turco fez dois, segundo consta a súmula da partida, mas participou ativamente do primeiro gol da equipe. Em entrevista após a partida, Yildiz se considerou o autor deste primeiro tento.

— Acredito que marquei um hat-trick, embora oficialmente me creditem com dois gols. Meu segundo gol talvez seja o mais bonito da minha carreira, estou muito feliz, e estou muito contente porque a equipe também está evoluindo jogo após jogo — afirmou Yildiz após o apito final.

O meia-atacante de apenas 20 anos foi o principal nome da vitória por 4 a 1 sobre o Wydad Casablanca neste domingo, no Lincoln Financial Field, marcando dois gols e sendo decisivo em uma partida que garantiu a classificação da equipe italiana para as oitavas de final.

Yildiz já havia balançado as redes na estreia contra o Al Ain, e agora chega a três gols em dois jogos no Mundial, se tornando o artilheiro - seriam quatro se o juiz da partida tivesse interpretado o primeiro gol como marcado pelo turco. Com isso, o jogador divide a artilharia da competição com Di Maria, Olise e Musiala.

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus 4 x 1 Wydad Casablanca

2ª rodada - Grupo G - Mundial de Clubes

Com dois gols neste domingo (20), Yildiz é o artilheiro do Mundial (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

📆 Data e horário: Domingo, 22 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

🕴️ Arbitragem: Said Martinez-EUA (árbitro); Walter Lopez-HON e Christian Ramirez-HON (assistentes); Ma Ning-CHN (quarto árbitro); Erick Mirand-MEX (árbitro de vídeo)

🥅 Gols: Boutouil (contra/JUV - 6'1T), Yildiz (JUV 15' 1T ), Lorch (WAC 24' 1T) e Vlahovic (JUV 48' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Meijers (WAC - 22' 1T), Guilherme Ferreira (WAC 5' 2T), Khéphren Thuram (JUV 33' 2T)

