A Juventus venceu o Wydad Casablanca por 4 a 1 em jogo da segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Kenan Yildiz foi o grande nome da partida, participando de três dos quatro gols do time italiano no jogo. O camisa 10 só não saiu do confronto com um hat-trick porque um dos gols dos quais participou foi assinalado para um defensor do Wydad Casablanca.

continua após a publicidade

Com o resultado, a Juventus ficou muito perto das oitavas de final da competição e agora depende apenas de si para avançar à próxima fase do torneio. A equipe encerra sua participação na fase de grupos contra o Manchester City na próxima quinta-feira (26)

👀 Como foi o jogo?

A Juventus começou sofrendo perigo, já que saiu jogando errado aos 3' e permitiu o chute de Lorch de fora da área. Di Gregorio encaixou a bola com tranquilidade e chamou a atenção da defesa italiana pelo erro. A Juventus chegou ao ataque pela primeira vez aos 5' e já abriu o placar do jogo. Yildiz tabelou com Khéphren Thuram pela meia esquerda, recebeu o passe dentro da área e finalizou na saída de Benabid. A bola desviou em Boutouil e tirou as chances de defesa do goleiro.

continua após a publicidade

Aos 10', Yildiz jogou na área e Kolo Muani furou na tentativa de bicicleta. Alberto Costa apareceu na segunda trave e finalizou com uma cabeçada muito próxima ao gol adversário. Aos 12', foi o Wydad Casablanca quem chegou ao ataque pelo lado esquerdo. Lorch recebeu no contra-ataque e cruzou na cabeça de Obeng. O centroavante cabeceou, mas não conseguiu colocar muita força na finalização, que foi defendida por Di Gregorio.

Yildiz chuta de fora da área e marca golaço contra o Wydad Casablanca (Foto: Franck Fife /AFP)

Aos 15', Yildiz recebeu de Cambiaso na entrada da área e bateu de primeira com a perna direita, mandando a bola no ângulo de Benabid, ampliando o placar com um dos gols mais bonitos do Mundial de Clubes até o momento. O Wydad Casablanca não desistiu e seguiu buscando o ataque, obrigando Di Gregorio a fazer mais uma defesa em uma finalização do brasileiro Guilherme Ferreira. Mas, aos 24', Amrabat ganhou a disputa de bola com Savona após um arremesso lateral e lançou para Lorch, que tocou de cavadinha na saída do goleiro Di Gregorio para diminuir o placar.

continua após a publicidade

Lorch diminui o placar em Juventus x Wydad Casablanca (Foto: Franck Fife / AFP)

➡️ Mundial: Partida entre Juventus e Wydad Casablanca é paralisada por conta de sinalizadores

Depois do gol do Wydad, o jogo foi paralisado por conta da fumaça que a torcida marroquina soltou durante a comemoração. A pausa, que durou quase cinco minutos, esfriou o jogo, que não teve muitos lances de perigo em sua sequência.

O primeiro lance de perigo do segundo tempo aconteceu aos 11 minutos. Francisco Conceição cobrou escanteio pela direita e Andrea Cambiaso apareceu no segundo poste para finalizar. O lateral bateu de primeira com a pena esquerda e carimbou a trave do gol de Benabid.

Aos 16', Lloyd Kelly tabelou com Cambiaso pela esquerda e cruzou na medida para Kolo Muani na pequena área. O camisa 20 ganhou a disputa com Boutouil, mas finalizou para fora e perdeu a chance de aumentar a vantagem da Juventus. Aos 22', o Wydad apareceu com Lorch, que arriscou de fora da área e mandou ao lado direito do goleiro Di Gregorio.

Yildiz comemora gol pela Juventus contra o Wydad Casablanca (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Aos 23', Kolo Muani arrancou pela esquerda e deu um lindo passe para Yildiz na área. O camisa 10 da Juventus limpou a marcação e chutou na saída de Benabid para marcar seu segundo golaço na partida. Aos 27', Lorch finalizou na grande área e mandou a bola por cima do gol de Di Gregorio.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após ampliar a vantagem, a Juventus voltou a controlar o ritmo do jogo e as ações ofensivas diminuíram consideravelmente. Aos 44', Nico González apareceu no ataque e chutou cruzado com a perna esquerda, mandando perto do gol de Benabid.

O Wydad Casablanca acordou para o jogo nos acréscimos e quase diminuiu o placar em duas chegadas consecutivas. Primeiro, Mwalimu avançou pela direita, entrou na área e chutou rasteiro, obrigando Di Gregorio a fazer uma linda defesa mandando a bola para escanteio. Após o rebote da cobrança, Moufid cabeceou e viu Di Gregorio fazer mais uma defesaça para evitar o segundo do time marroquino no jogo.

Vlahovic comemora quarto gol da Juventus contra o Wydad Casablanca (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

Aos 48', o brasileiro Guilherme Ferreira agarrou Vlahovic na área e o árbitro Said Martinez marcou o pênalti. O próprio atacante fez a cobrança, balançou as redes e deu números finais ao placar do confronto.

🌌 O que vem por aí para a Juventus?

Na próxima rodada, a Juventus encara o Manchester City e encerra sua participação na fase de grupos do Mundial de Clubes. O jogo acontece na quinta-feira (27), às 16h (de Brasília). O clube de Turim pode entrar em campo já classificado para as oitavas de final e buscar apenas a liderança do Grupo G. Os dois classificados enfrentam um adversário do grupo H, que tem Real Madrid, Al-Hilal, RB Salzburg e Pachuca

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus 4 x 1 Wydad Casablanca

2ª rodada - Grupo G - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Domingo, 22 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

🕴️ Arbitragem: Said Martinez-EUA (árbitro); Walter Lopez-HON e Christian Ramirez-HON (assistentes); Ma Ning-CHN (quarto árbitro); Erick Mirand-MEX (árbitro de vídeo)

🥅 Gols: Boutouil (contra/JUV - 6'1T), Yildiz (JUV 15' 1T ), Lorch (WAC 24' 1T) e Vlahovic (JUV 48' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Meijers (WAC - 22' 1T), Guilherme Ferreira (WAC 5' 2T), Khéphren Thuram (JUV 33' 2T)



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

⚫ Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Escalação: Di Gregorio; Alberto Costa (Nico González), Kalulu, Lloyd Kelly, Nicolo Savona, Francisco Conceição; Khéphren Thuram, McKennie (Koopmeiners); Andrea Cambiaso (Locatelli), Kenan Yildiz (Gatti) e Kolo Muani (Vlahovic).

🔴 Wydad Casablanca (Técnico: Amine Benhachem)

Escalação: Benabid; Moufi (Aziz Ki), Guilherme Ferreira, Boutoil (Harkass), Meijers (Mwalimu) e Moufid; Amrabat, El Moubarik, Zemraoui (Mailula); Lorch; Obeng (Alsmoah)