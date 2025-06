A Juventus derrotou o Wydad Casablanca por 4 a 1 na tarde deste domingo (22) no Mundial de Clubes. O jogo aconteceu no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e a temperatura ultrapassou a casa dos 30 graus. Pela condição climática, alguns serviços de meteorologia exibiram um alerta de calor extremo na região.

continua após a publicidade

➡️ MELHORES MOMENTOS: Yildiz brilha e Juventus goleia Wydad Casablanca no Mundial de Clubes

Mesmo com o clima pouco agradável, a Juventus deu mais um espetáculo e chegou à sua segunda goleada no Mundial de Clubes. Francisco Conceição, que foi titular nos dois jogos do time no torneio, foi perguntado sobre as condições climáticas que ele e os companheiros enfrentaram neste domingo e deu uma resposta surpreendente.

Francisco Conceição em ação na partida com o Wydad Casablanca (Foto: Charly Troballeau / AFP)

— Calor? Sim, é verdade, mas são só desculpas. Precisamos nos concentrar no nosso trabalho e no que devemos fazer — falou.

O treinador Igor Tudor também citou o calor em uma de suas respostas no pós-jogo. As altas temperaturas têm sido um tema recorrente entre jogadores e atletas que estão na disputa do Mundial de Clubes. Llorente, do Atlético de Madrid, reclamou sobre o calor na estreia do time contra o PSG.

continua após a publicidade

➡️ Mundial: onda de calor atrapalha desempenho das equipes

— É impossível, um calor horrível. Meus dedos dos pés estavam doloridos, minhas unhas doíam, eu não conseguia frear nem arrancar. É inacreditável, mas como é igual para todos, igual para todos... Não há do que reclamar — disse o espanhol.

Nos jogos disputados durante o dia, as equipes de arbitragem da Fifa têm promovidos pausas para hidratação durante as duas etapas das partidas.

continua após a publicidade

➡️ Mundial: Partida entre Juventus e Wydad Casablanca é paralisada por conta de sinalizadores

Jogos da Juventus no Mundial

A Juventus estreou no Mundial de Clubes com uma goleada por 5 a 0 para cima do Al Ain. Francisco Conceição foi o grande destaque do jogo, com dois marcados sobre o time dos Emirados Árabes. Na segunda partida, a Juve derrotou o Wydad Casablanca por 4 a 1 e quem ficou com o protagonismo do duelo foi o camisa 10, Kenan Yildiz.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Francisco Conceição e Kolo Muani comemoram gol da Juventus sobre o Al Ain (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images via AFP)

Agora, a Juventus tem mais um jogo a ser realizado, contra a equipe do Manchester City. O jogo acontece na quinta-feira (27), às 22h (de Brasília), e deve definir quem terminará na liderança do Grupo G do Mundial de Clubes.

— [Foi] Um jogo difícil contra um time um pouco agressivo, com muitas faltas. Conseguimos fazer o nosso jogo, agora precisamos continuar assim. Agora teremos um jogo contra um grande clube como o Manchester City e queremos vencer — disse Francisco.