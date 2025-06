A Juventus vai enfrentar o Manchester City na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. No domingo (22), o time de Turim derrotou o Wydad Casablanca de goleada, pelo placar de 4 a 1 na segunda rodada do torneio e já se prepara para a partida com o clube inglês.

A Juve só vai se encontrar com o Manchester City na quinta-feira (27), mas o confronto já está no horizonte de Igor Tudor. O treinador da Juventus falou sobre o duelo após a vitória contra o Wydad Casablanca e elogiou Pep Guardiola.

Igor Tudor passa instruções ao time no duelo com o Wydad Casablanca (Foto: Charly Triballeau / AFP)

— [O Manchester City] É um grande time. Nós já jogamos contra eles nessa temporada, na Liga dos Campeões. É um jogo completamente diferente, são times completamente diferentes, mas é um belo jogo para se acompanhar. Para mim, pessoalmente, [vou] enfrentar o melhor treinador do mundo. Nós queremos e vamos jogar para ganhar, como sempre fazemos — disse Igor Tudor à DAZN.

A Juventus enfrentou o Manchester City pela fase de liga da Champions League em dezembro do ano passado. Na época, o time ainda era comandado por Thiago Motta, antecessor de Igor Tudor, e venceu os ingleses por 2 a 0.

Juventus em grande fase

O Mundial de Clubes da Juventus é fantástico até o momento. O time de Turim venceu os dois jogos que disputou e tem 100% de aproveitamento. Além dos pontos, a Juventus faz muitos gols. A equipe de Igor Tudor balançou as redes nove vezes nas duas partidas que disputou na competição.

Juventus derrotou Wydad Casablanca por 4 a 1 (Foto: Franck Fife / AFP)

Outro ponto que chama a atenção na campanha da Juventus é a forma de utilização dos atletas. Nos dois primeiros jogos, Igor Tudor não fez alterações e manteve o mesmo time titular para os duelos do Grupo G. Outras equipes do primeiro escalão europeu têm feito rodízios e poupado titulares nos confrontos com equipes de menor expressão, caso do Wydad Casablanca.

Duelo decisivo no Mundial

O jogo entre Juventus e Manchester City será decisivo para o futuro das duas equipes no Mundial de Clubes. Além de envolver a classificação para as oitavas, poderá definir quem terminará a fase de grupos na primeira e na segunda colocação do torneio.

As posições são essenciais para o chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Cada um dos times enfrenta um adversário classificado do Grupo H, além disso, os dois vão para lados opostos no chaveamento, ganhando caminhos com adversários diferentes nas fases seguintes do torneio.

O duelo entre as duas equipes acontece na quinta-feira (27), às 16h (de Brasília). A partida acontece no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.