Juventus anuncia renovação com Adidas até 2037; veja valores

A Juventus anunciou oficialmente a extensão de sua parceria com a fornecedora de material esportivo Adidas até junho de 2037, em um acordo avaliado em 408 milhões de euros (cerca de 468 milhões de dólares) pelos próximos 10 anos.

continua após a publicidade

O contrato atual entre as partes, válido até junho de 2027, permanece inalterado. A renovação começa a valer a partir da temporada 2027/28 e se estende até o final da temporada 2036/37, cobrindo todas as equipes do clube, incluindo as categorias masculina, feminina e de base.

➡️Confronto direto ou saldo de gols? Quais são os critérios de desempate do Mundial

Novo uniforme alternativo da Juventus para o Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Juventus)

— Esta renovação nos enche de orgulho e é a prova da sinergia entre duas grandes empresas — afirmou Maurizio Scanavino, CEO da Juventus.

Famosa pelo seu uniforme alvinegro, a Juventus destacou que o novo acordo não inclui cláusulas de bônus variáveis por desempenho esportivo nem royalties adicionais em caso de altas vendas. O valor acordado é fixo e representa um compromisso financeiro sólido de longo prazo por parte da Adidas.

continua após a publicidade

➡️Clubes brasileiros chegam invictos e embalados à rodada final do Mundial

— Estamos muito felizes em estender nossa parceria com o clube mais vitorioso do futebol italiano por mais 10 anos — declarou Sam Handy, gerente geral da Adidas Football.

A parceria entre Juventus e Adidas teve início na temporada 2015/2016, marcando quase duas décadas de colaboração ao final do novo contrato. A Adidas também mantém acordos de longa duração com clubes como Manchester United (até 2035), Real Madrid e Bayern de Munique, reforçando sua presença entre as principais marcas do futebol mundial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além da renovação com a Adidas, a Juventus também anunciou recentemente a continuidade da Jeep como patrocinadora master. A montadora norte-americana pagará €69 milhões para estampar sua marca na camisa do clube até junho de 2028.

Com o novo vínculo, a Juventus reforça sua posição como uma das potências comerciais do futebol europeu, consolidando sua imagem global dentro e fora dos gramados.