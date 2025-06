Plata admite nervosismo para duelo entre Flamengo e Bayern no Mundial

MIAMI (EUA) – Gonzalo Plata não escondeu a ansiedade para a partida entre Flamengo e Bayern de Munique no próximo domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Em entrevista na véspera do duelo, o equatoriano admitiu estar nervoso para o jogo no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

continua após a publicidade

➡️ Flamengo: Filipe Luís revela condição de De la Cruz contra o Bayern

— É normal, acho bom sentir o nervosismo. Estou um pouco nervoso. Nunca joguei um torneio como o Mundial de Clubes, então estou um pouco nervoso, mas estou confiante de que, se o time estiver bem, se o time estiver muito concentrado, acho que vai ser um bom jogo para nós — declarou o atacante.

Filipe Luís já definiu a escalação do Fla para enfrentar os Bávaros, mas não revelou aos jogadores. Apesar disso, Plata disse que todos têm de estar preparados para entrar em campo

continua após a publicidade

— A gente tem de estar preparado para estar em campo. É o Filipe quem decide quais jogadores vão começar e ele vê quais jogadores podem lhe dar o melhor em cada jogo. Então, acho que qualquer jogador que esteja pronto para jogar vai competir, vai tentar correr, vai tentar defender escudo do Flamengo. E depois disso, vamos esperar até o final do jogo para ver como termina — afirmou.

Sobre possíveis estratégias do Rubro-Negro para vencer o Bayern, Plata foi questionado sobre a alternativa de começar no ataque junto a Luiz Araújo e Bruno Henrique. O equatoriano disse que a ideia é surpreender o Bayern de qualquer maneira, independentemente de quem iniciar a partida.

continua após a publicidade

— A ideia é surpreendê-los de qualquer forma possível. Não sei se o Filipe acha que nós três estamos prontos começar a jogar. A ideia é surpreendê-los de qualquer forma possível, tentar causar dano nos primeiros minutos, e depois depende de quem estiver jogando. Acho que a ideia é começar a atacar, começar a pressionar e terminar o jogo com a vitória, o que é importante — analisou.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo