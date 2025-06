Neuer tem interação inusitada com brasileiros antes de Flamengo x Bayern

ORLANDO (EUA) - Durante os treinos deste sábado (29), véspera do duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o goleiro Manuel Neuer cumprimentou a imprensa brasileira falando português. Capitão e lenda do clube bávaro, o alemão mostrou cordialidade dando "bom dia" aos jornalistas que acompanhavam a preparação para o jogo de domingo. A reportagem do Lance! estava presente e acompanhou as atividades. Confira o player acima:

Não é a primeira vez que Neuer aparece falando português. Em 2018, o goleiro do Bayern de Munique apareceu nas redes sociais do clube desejando um feliz natal e feliz ano novo a fãs brasileiros ao lado do ex-lateral Rafinha. Além disso, em 2021, ele mandou um recado para o goleiro Cássio parabenizando pelos 500 jogos com a camisa do Corinthians. Atualmente, o jogador defende a meta do Cruzeiro.

Flamengo e Bayern treinam lado a lado no Mundial antes do confronto

Neuer em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Divulgação/Bayern de Munique)

Brasileiros e alemães estão utilizando as instalações do ESPN Wide World of Sports, que pertence à Disney. Aliás, ambas as equipes treinaram no mesmo complexo e no mesmo horário, diferente dos treinos anteriores, onde o Bayern se preparava pela manhã, enquanto o Flamengo realizava as atividades na parte da tarde/noite.

No entanto, neste sábado, ambos os times treinaram na parte da manhã. Afinal, viajarão para Miami no início da tarde. Ou seja, foi preciso que os clubes realizarem suas respectivas atividades no mesmo horário. É importante ressaltar que os campos que serão utilizados são distantes um do outro, sem a possibilidade dos jogadores se verem. O complexo conta com mais de 890 mil m² e possui 30 campos (17 de futebol).

O confronto entre Flamengo e Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes da FIFA acontece no domingo (27), no Hard Rock Stadium, em Miami. Quem vencer o jogo das oitavas de final encara o passar no duelo entre Paris Saint-Germain e Inter Miami.