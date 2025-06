Clube do exterior tenta contratação de Arrascaeta, do Flamengo

O Cruz Azul, do México, formalizou interesse na contratação de Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo. O time mexicano entrou em contato com o Rubro-Negro sondando a situação do jogador e deve retomar as conversas após o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Desde a estreia de Filipe Luís, Flamengo é o time com menos derrotas no mundo

Por sua vez, o Mais Querido não tem interesse em vender o uruguaio. Em conversa com o diretor esportivo do clube do México, Iván Alonso, o diretor-executivo de futebol do Fla, José Boto, disse que não abriria negociação.

— Houve realmente um contato do Cruz Azul, através de seu diretor esportivo, (Ivan) Alonso, que me ligou, conversamos um pouco e ficou de falar comigo depois do Mundial. Eu disse que tinha que pagar a cláusula, que é bastante grande (risos). Não temos nenhum interesse em vender. Aliás, não temos de nenhum jogador. Tanto é que não abrimos negociações com ninguém. E não temos essa necessidade também (de vender), o que é bom — revelou Boto em entrevista ao portal "Ge".

continua após a publicidade

Números de Arrascaeta pelo Flamengo

Arrascaeta vive grande fase em 2025. O meia assumiu a camisa 10 do Flamengo e é o principal goleador do time na temporada, com 13 gols. Destes, nove foram no Brasileirão, o que faz do uruguaio o artilheiro da competição.

Desde 2019 na carreira, o meia é — junto a Bruno Henrique — o jogador com mais títulos conquistados na história do clube, com 15 troféus, entre eles duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil. Em campo, Arrasca soma 319 partidas com o Manto Sagrado, com 86 gols e 95 assistências.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo