O Manchester City terá um novo líder em campo na disputa do Mundial de Clubes 2025. Em sua oitava temporada no clube, Bernardo Silva foi escolhido por Pep Guardiola como capitão da equipe inglesa durante o torneio nos Estados Unidos. A escolha reforça a importância do meia português dentro do elenco e a confiança do treinador em um dos jogadores mais regulares do ciclo vitorioso recente dos Citizens.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Aos 30 anos, Bernardo vive o último ano de contrato com o City e, embora tenha reafirmado seu compromisso com o clube até o fim da temporada, admitiu que pode buscar novos ares a partir de junho de 2026.

— Eu sei o que vou fazer, mas ainda não é o momento de falar sobre isso. Estou muito focado na temporada e em ter um bom desempenho pelo Manchester City. Quando chegar a hora, vou me pronunciar. Tenho mais um ano de contrato, então é claro que posso sair ao final. Mas, nesta temporada, com certeza fico. Tive opções no passado e agora também, mas minha escolha é continuar — declarou o meia em entrevista nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Bernardo Silva em entrevista pós-treino nos EUA (Foto: Franck Fife/AFP)

➡️Reforço do Manchester City revela desejo de vingança contra rival

Capitão em competição histórica

A nomeação de Bernardo como capitão acontece em meio à preparação do City para a disputa da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes com 32 participantes. A equipe estreia nesta quarta-feira (18), contra o Wydad Casablanca, e está no Grupo G, que ainda conta com Al Ain e Juventus. Bernardo ressaltou a importância da competição e garantiu o respeito do elenco pelo torneio.

— É uma competição muito bonita. A quantidade de jogos ao longo da temporada é um tema recorrente, claro, mas agora que estamos aqui, vamos encarar com seriedade. Vamos respeitar muito o torneio e dar o nosso melhor para ir o mais longe possível — afirmou.

continua após a publicidade

➡️Estrela do Manchester City exalta Flamengo e relembra duelo contra o Fluminense

Agenda apertada, mas rotina conhecida

O camisa 20 também comentou sobre o impacto do calendário sobre o elenco, mas minimizou as dificuldades impostas pela maratona de jogos:

— A gente já está acostumado. Nos últimos anos tem sido assim. Entre o fim da Premier League e o início dos treinos com a seleção de Portugal, tivemos cinco dias de descanso, o que foi razoável. Agora, entre a apresentação e a competição, foi um dia e meio com a família, o que também ajuda. Talvez tenhamos um tempo maior depois disso.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com a braçadeira de capitão e prestes a disputar um dos poucos títulos que ainda faltam em sua carreira pelo City, Bernardo Silva reafirma seu papel como referência técnica e moral na equipe de Guardiola. Mas o futuro segue em aberto — e a atual edição do Mundial pode marcar não apenas uma possível despedida em alto nível, mas também a consagração definitiva de uma era.