Facincani surpreende ao eleger substituto ideal para Estêvão no Palmeiras

De olho no futuro do Palmeiras após a saída de Estêvão, Felippe Facincani opinou sobre quem poderia assumir a vaga do jovem atacante. Durante entrevista, foi proposta uma dinâmica para Facincani: escolher o substituto de Estêvão. O jornalista evitou cravar um nome certeiro do mercado, mas mencionou algumas possibilidades que poderiam se encaixar no perfil buscado pelo clube.

Facincani citou Rodrigo Garro, do Corinthians, e Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, como jogadores que poderiam reforçar o meio-campo palmeirense. O comentarista, no entanto, ponderou que essas opções foram mencionadas de maneira hipotética e "impossível" no momento, classificando a ideia como uma brincadeira.

O jornalista destacou ainda a necessidade do Palmeiras buscar um atleta com características de drible, velocidade e capacidade de quebrar linhas defensivas. Entre os nomes citados, ele surpreendeu ao apontar Helinho, ex-Bragantino e atualmente no futebol mexicano, como uma alternativa viável.

— Eu gosto muito de um jogador que estava no Bragantino, que está no futebol mexicano, que é o Helinho. Ele é um cara de bom arremate de fora da área, driblador, e - bem lapidado por um técnico - pode se transformar num jogador importante. É um Estêvão? Claro que não. Mas eu acho que ele tem futuro para pegar um time, um bom treinador e se transformar num jogador diferente — afirmou Facincani.

Para o comentarista, a lacuna deixada por Estêvão requer uma peça com esse perfil técnico, capaz de oferecer variações ofensivas ao time de Abel Ferreira.

Estêvão, atacante do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Palmeiras tem uma missão principal para a partida contra o Al Ahly: marcar seu primeiro gol no Mundial de Clubes. Após o empate em 0 a 0 com o Porto, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa balançar as redes para conquistar os três pontos, fundamentais para encaminhar a classificação às oitavas de final.

O treinamento realizado na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, focou em movimentações ofensivas, conforme Abel Ferreira já havia detalhado anteriormente ao revelar o "menu" das atividades da equipe.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (19), quando encara o Al Ahly, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a partir das 13h (de Brasília). Posteriormente, a delegação retorna à Carolina do Norte antes de viajar até a Flórida para o confronto diante do Inter Miami, de Lionel Messi.