Vini Jr está entre mais bem pagos do Mundial de Clubes; veja ranking

O novo formato do Mundial de Clubes trouxe não apenas mais jogos e maior premiação, mas também um verdadeiro desfile de craques milionários. Estima-se que os cinco jogadores mais bem pagos da edição de 2025 somem US$ 381 milhões (R$ 2,1 bilhões) em ganhos no último ano — considerando salários, bônus, publicidade, licenciamento e outros negócios. O único brasileiro no grupo é Vini Jr.

No topo da lista está Lionel Messi, do Inter Miami, com US$ 135 milhões (R$ 745 milhões) em ganhos totais. Segundo levantamento da revista Forbes, o craque argentino recebeu US$ 60 milhões em salário e bônus do clube, além de US$ 75 milhões com acordos comerciais.

💰 Jogadores mais bem pagos no Mundial de Clubes

Fonte: Forbes Posição Jogador Clube Salário (US$) Fora de Campo (US$) Total (US$) 1 Lionel Messi Inter Miami 60 mi 75 mi 135 mi 2 Kylian Mbappé Real Madrid 70 mi 20 mi 90 mi 3 Erling Haaland Man City 48 mi 14 mi 62 mi 4 Vinicius Jr. Real Madrid 40 mi 15 mi 55 mi 5 Harry Kane Bayern 29 mi 10 mi 39 mi

🏆 Novo formato, nova vitrine

A mudança no formato do torneio — que passou de sete para 32 clubes — fez com que mais estrelas disputassem o título global. A Fifa também elevou a premiação para US$ 1 bilhão, sendo US$ 125 milhões só para o campeão.

📊 O critério de avaliação

A lista da Forbes considera:

Salários, bônus e acordos com clubes

Patrocínios, publicidade e negócios próprios

Dados de mercado e consultorias especializadas

Cristiano Ronaldo, o jogador mais bem pago do mundo, com US$ 275 milhões, ficou fora do torneio com o Al Nassr, assim como Neymar e Salah. Ainda assim, o Mundial promete ser um espetáculo dentro e fora de campo — com cifras dignas de uma Copa do Mundo.

