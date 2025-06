Pep Guardiola confirma saída de meio-campista do Manchester City

O Manchester City irá estrear no Mundial de Clubes, na quarta-feira (18), contra o Wydad Casablanca, pela primeira rodada do grupo G. Em entrevista coletiva, realizada na quarta-feira (17), Pep Guardiola confirmou a saída do meia Jack Grealish, que não foi inscrito na competição. O treinador elogiou o jogador, mas afirmou que ele precisa jogar.

Na coletiva de imprensa, Pep Guardiola foi perguntado se Grealish perdeu a "fome" de entrar em campo desde a chegada no clube, relembrando uma declaração antiga. Na ocasião, o comandante espanhol afirmou que o meia precisa voltar a sentir as "borboletas no estômago" novamente para voltar a jogar na equipe principal do Manchester City. Além disso, foi questionado sobre os motivos de Jack não estar sendo utilizado no time titular.

— Decisão minha. Futebol é competitivo, companheiros de equipe competem entre si. Eu falei várias vezes, não apenas para Jack, mas para todos. Então eles competem para merecerem jogar e é isso. As borboletas que falei é um exemplo para ter a tensão acontece com todos os jogadores, não é o caso de Grealish — iniciou Pep.

— O que aconteceu com Jack nos últimos anos foi que ele não jogou tanto e eu me responsabilizo sobre isso. Então, por experiência, ele é muito talentoso, ele precisa jogar. Decidimos neste momento que não era bom ele vim para o Mundial e ver o que acontecerá no futuro.

Jack Grealish chegou ao Manchester City por 117 milhões de euros, em 2021, após se destacar no Aston Villa, por onde foi revelado. Nos Cityzens, o meia conquistou três títulos de Premier League, além de fazer parte da conquista inédita da Champions League na temporada 2022/23.

🔢 Números de Jack Grealish pelo Manchester City de Pep Guardiola

🛣️ TODA A TRAJETÓRIA:

⚽ 157 jogos

🥅 17 gols

📤 24 assistências

🏆 Títulos: 3 Premier Leagues (2021/22, 2022/23 e 2023/24); FA Cup de 2022/23; Champions League de 2022/23; Supercopa da Uefa de 2023; e Mundial de Clubes 2023

📆 EM 2024/25

⚽ 32 jogos

⏳ 1.520 minutos em campo

🥅 3 gols marcados

📤 5 assistências

✅ 19 vitórias

🟰 6 empates

❌ 7 derrotas