Técnico do Real Madrid avalia clubes brasileiros no Mundial

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso avaliou os participação dos clubes brasileiros no início do Mundial de Clubes. Em coletiva, o comandante elogiou Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo e fez uma abordagem geral da competição.

- Os brasileiros foram muito bem. Serão adversários duros. Eles provam isso todas as vezes em que vão para competições mundiais. É algo novo para todos. É uma competição com muitos atrativos. Muitas vezes focamos somente na Europa, mas tem muito mais. Há grandes equipes no mundo e essa é uma oportunidade para ver onde estamos.

Na fase de grupos, o Real Madrid não encara nenhuma equipe brasileira, uma vez que pertence a mesma chave de Al-Hilal, RB Salzburg e Pachuca. Caso avance de fase, os espanhóis também não encaram nenhum dos quatro representantes nacionais nas oitavas de final.

No mata-mata, o Real Madrid tem a chance de enfrentar Manchester City, Juventus, Wydad Casablanca ou Al Ain nas oitavas de final do Mundial. Um enfrentamento contra um brasileiro só aconteceria a partir das quartas de final.

Jogos do Real Madrid no Mundial

O Real Madrid se prepara para entrar em campo no Mundial de Clubes no dia 18 de junho, na próxima quarta-feira. O primeiro adversário será o Al-Hilal, em Miami, no estádio Hard Rock. No dia 22 de junho, domingo, o desafio será contra o Pachuca, no estádio Bank of America, em Charlotte. Por fim, os espanhóis encaram o Salzburg no dia 26, na Filadélfia, no estádio Lincoln Financial Field. ➡️ Veja a agenda da primeira fase do Mundial de Clubes.

Brasileiros no Mundial

Na primeira rodada, Flamengo e Botafogo venceram seus confrontos contra Esperánce e Seattle Sounders, respectivamente. Por outro lado, Palmeiras e Fluminense arrancaram empates contra Porto e Borussia Dortmund, respectivamente. Dessa forma, as quatro equipes seguem invictas no torneio.

