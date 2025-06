Dupla de Cristiano Ronaldo entra na mira de clube de Mourinho

O Fenerbahçe, time de José Mourinho, entrou com força na disputa pelo atacante colombiano Jhon Durán, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Aos 21 anos, o jogador tornou-se um dos nomes cobiçados do mercado europeu e tem sido monitorados por clubes como Napoli, West Ham, Fulham e Wolverhampton.

Segundo informações do jornal turco "Fanatik", o clube comandado por José Mourinho tem o jovem atacante como prioridade para reforçar o setor ofensivo. A intenção é equilibrar as forças com o rival Galatasaray, que recentemente anunciou a contratação de Leroy Sané e vem sendo um dos protagonistas da atual janela de transferências.

Jhon Durán comemora golaço pelo Al-Nassr (Foto: Reprodução/Instagram)

Durán chegou ao Al-Nassr em janeiro, vindo do Aston Villa, em uma transferência avaliada em 77 milhões de euros (cerca de R$ 446,6 milhões). Apesar do curto tempo no clube saudita, ele já chama a atenção por sua presença física e capacidade finalizadora. No entanto, o Al-Nassr pretende manter o jogador e, por isso, a negociação com o Fenerbahçe pode ocorrer na forma de empréstimo.

A diretoria do clube turco vê em Jhon Durán uma peça fundamental para o novo projeto sob o comando de Mourinho, que pretende montar um elenco competitivo para disputar a liga turca e competições europeias. A movimentação no mercado também sinaliza a ambição do Fenerbahçe de retomar o protagonismo no futebol turco, após ver o Galatasaray levantar o troféu na temporada passada.

Al Nassr vive em crise, e Cristiano Ronaldo pode ser afetado

Após uma temporada decepcionante esportivamente, o Al-Nassr demitiu o diretor executivo do clube, Majed Jaman Alsorour, de forma repentina - como afirmou o próprio. Com futuro indefinido e contrato se encerrando no dia 30 de junho, Cristiano Ronaldo fez uma série de exigências para permanecer na equipe na próxima temporada, e o clube já começou a se movimentar nos bastidores.

Com essa situação, Cristiano Ronaldo, que já havia anunciado seu futuro, vê a crise interna no Al-Nassr aumentar enquanto não oficializa sua renovação de contrato com a equipe de Riade. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube saudita está preparando um novo plano para apresentar e convencer o craque português de permanecer em Riade.

