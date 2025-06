AO VIVO: acompanhe a quinta-feira do Palmeiras no Mundial direto dos Estados Unidos

NOVA JERSEY (EUA) - O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (19), às 13h (de Brasília), para enfrentar o Al Ahly, do Egito, pela segunda partida do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Após o empate sem gols diante do Porto, no último domingo (15), o Verdão precisa vencer para poder garantir vaga entre os dois primeiros colocados e, assim, depender apenas de suas forças para avançar para as oitavas de final da competição internacional.

Acompanhe em Tempo Real as notícias do Palmeiras:

10h10 - Dia de festa!

Raphael Veiga, um dos maiores ídolos do Palmeiras neste século, completa 30 anos hoje. O jogador não tem status de titular neste momento, já que ficou um período fora de campo se recuperando de lesão, mas pode entrar e fazer a diferença contra os egípcios. Leia mais.

10h35: Sobrevivência e premiação milionária: o que está em jogo em Palmeiras x Al Ahly

Cada triunfo na fase de grupos da competição garante 2 milhões de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões); já o empate, 1 milhão de dólares. Com isso, o Verdão pode faturar R$ 16,5 milhões apenas em bonificações por desempenho na primeira fase. Veja a matéria completa.