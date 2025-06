Sobrevivência e premiação milionária: o que está em jogo em Palmeiras x Al Ahly

NOVA JERSEY (EUA) - O Palmeiras enfrenta o Al Ahly nesta quinta-feira (19) com um principal objetivo: seguir vivo no Mundial de Clubes. Uma vitória diante dos egípcios, além de praticamente encaminhar a classificação, renderia nova premiação aos cofres alviverdes.

continua após a publicidade

+ Abel explica condição física de Paulinho e alterações na escalação do Palmeiras

Cada triunfo na fase de grupos da competição garante 2 milhões de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões); já o empate, 1 milhão de dólares. Com isso, o Verdão pode faturar R$ 16,5 milhões apenas em bonificações por desempenho na primeira fase.

Uma derrota, por sua vez, praticamente elimina a equipe comandada por Abel Ferreira, uma vez que o Al Ahly chegaria a quatro pontos. Porto e Inter Miami se enfrentam no outro duelo da chave, com chance de os portugueses também chegarem a quatro pontos, deixando o Palmeiras dependente de uma combinação de resultados para avançar.

continua após a publicidade

Todo o valor arrecadado no Mundial de Clubes será considerado um acréscimo nas receitas esportivas do Palmeiras em 2025. Isso porque o planejamento financeiro da temporada foi concluído antes da divulgação oficial das premiações do torneio, sem que o clube soubesse quais seriam os valores em disputa.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante estreia no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Premiação por desempenho esportivo no Mundial

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares

Quartas de final: 13,1 milhões de dólares

Semifinal: 21 milhões de dólares

Finalista: 30 milhões de dólares

Campeão: 40 milhões de dólares

Tudo sobre o Palmeiras no Mundial

➡️Técnico do Al Ahly elogia estilo de jogo do Palmeiras e compara Estêvão a Messi

➡️Ríos, Giay… Palmeiras trabalha para evitar assédio europeu na janela pós-Mundial

➡️Embaixada, invasão e torcida: Palmeiras mantém clima de Copa do Mundo em NY