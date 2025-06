Clima de ‘rivalidade’ entre torcidas marca prévia de Palmeiras x Al Ahly

O Palmeiras terá um adversário à altura no duelo desta quinta-feira (19), no MetLife Stadium: a torcida do Al Ahly. Diferente da partida contra o Porto, em que os brasileiros dominaram as arquibancadas, a tendência é de um estádio dividido para o confronto de hoje.

Abel promove mudanças na escalação do Palmeiras para jogo com Al Ahly

Nos arredores do estádio, foi possível ver torcedores egípcios chegando em grande número, muitas vezes levando vantagem sobre os palmeirenses nos portões de acesso. Vestidos com as cores do clube, carregavam faixas e bandeiras em apoio à equipe — e ainda chamou atenção a presença de um “faraó”, que promete acompanhar o Al Ahly durante a passagem pelos Estados Unidos.

Os palmeirenses, no entanto, faziam mais barulho e se mostravam mais organizados. Tendas com geladeira, churrasqueira e até banheiro foram montadas no estacionamento, relembrando uma tradição comum entre os torcedores da NFL em jogos de Giants e Jets no estádio.

A organização permitiu que a arquibancada atrás de um dos gols, a mesma da partida de estreia, estivesse tomada pelo verde e branco. O local, que emula o setor Gol Norte do Allianz Parque, é responsável por empurrar o time dentro de campo.

Torcedor do Al Ahly antes de partida contra o Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Torcedora do Atlético-MG presente para Palmeiras e Al Ahly

Até camisa do Atlético-MG foi vista no entorno do MetLife. A brasileira Patrícia compareceu ao estádio para acompanhar, junto de amigos egípicos, a partida entre Palmeiras e Al Ahly, válida pela segunda rodada do grupo A.

A torcedora, apesar de apoio um rival do clube paulista, se mostrou divida na torcida entre o apoio aos amigos e o patriotismo.

– Eu tenho vários amigos do Egito, e eles me convidaram para assistir ao jogo. Então, aceitei ir, mas sem a camisa do Al Ahly (risos). Eu só uso camisa do Galo, sempre. Mas hoje vou ficar imparcial, porque o Palmeiras representa o Brasil – disse.