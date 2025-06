Volta por cima, Mundial e futuro aberto no Palmeiras: Veiga completa 30 anos

O meio-campista Raphael Veiga viverá um dia especial nesta quinta-feira (19), quando possivelmente entrará em campo com a camisa do Palmeiras, contra o Al Ahly, do Egito, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Isso porque o ídolo do Verdão completa 30 anos e tem muito a comemorar até aqui.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras x Al Ahly: onde assistir, horário e prováveis escalações

Um dos principais nomes do time de Abel Ferreira nos últimos anos, Raphael Veiga não tem, atualmente, status de titular na equipe, já que passou por um momento de instabilidade e lesão, recentemente. Apesar disso, é peça importante em praticamente todas as partidas, pois costuma entrar em campo em algum momento para mudar as características do time.

Este é o terceiro Mundial de Clubes que o meio-campista disputa pelo Palmeiras e vai para um dos duelos mais decisivos não só pela questão pessoal como, também, coletiva. O Verdão, que empatou sem gols com o Porto na estreia do torneio internacional, busca sua primeira vitória para depender apenas de suas forças para avançar para as oitavas de final. E Veiga, que tem características decisivas, pode mudar a história da partida.

continua após a publicidade

As boas apresentações do camisa 23 em momentos cruciais podem render, ainda, interesse do futebol europeu. No início do ano, após o Campeonato Paulista, Veiga deixou seu futuro em aberto no Palmeiras e pode avaliar possíveis destinos.

- Sou muito feliz no Palmeiras. Tive outras oportunidades para sair em outros anos e não deu certo. Hoje eu estou muito feliz aqui. Não sei o que vai acontecer. Quero continuar ganhando títulos, tem outras coisas para conquistar aqui ainda, quero sempre ajudar o Palmeiras. Eu não sei, minha vontade hoje é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer... - disse Veiga, após o vice-cameponato estadual.

continua após a publicidade

O meio-campista já passou por um momento difícil com duas lesões, em 2022, quando encerrou aquela temporada ainda no mês de agosto, já que precisou passar por cirurgia no tornozelo. Apesar da fase conturbada da época, Veiga deu a volta por cima para seguir conquistando títulos pelo clube, como a Supercopa do Brasil e Brasileiro, em 2023, além do Paulista, em 2024.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Números de Veiga pelo Palmeiras

Na atual temporada, Raphael Veiga disputou 24 partidas pelo Palmeiras e marcou três gols. O jogador, que está no clube desde 2017, tem 352 jogos com a camisa alviverde até aqui, com 105 bolas na rede, além de 12 títulos conquistados, entre eles, duas Libertadores, uma Copa do Brasil e dois Brasileiros.