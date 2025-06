Após vitória no Mundial, Guardiola avalia atuação de Vitor Reis, ex-Palmeiras

Pep Guardiola utilizou o jogo desta quarta-feira (19) contra o Wydad Casablanca para dar oportunidade a alguns jogadores que não vinham atuando com frequência, como Vitor Reis. Em coletiva de imprensa após a partida, o treinador avaliou a performance do zagueiro brasileiro revelado pelo Palmeiras, que resultou em um jogo sem ser vazado para a defesa do Manchester City.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao comentar da linha defensiva da equipe na partida, que teve nomes que não jogavam juntos havia muito tempo, Guardiola usou as seguintes palavras para falar de Vitor Reis:

continua após a publicidade

— Temos jogadores em posições diferentes, então o Vitor Reis fez uma partida muito boa. O Nathan Aké passou seis ou sete meses sem jogar muito. Muitos jogadores... precisamos dar minutos a eles, caso contrário, se voltarem de uma lesão longa e não jogarem, nunca vão recuperar o ritmo — comentou Guardiola.

O zagueiro teve uma atuação sólida na vitória do Manchester City por 2 a 0 contra o Wydad Casablanca. Apesar de um lance estranho, no qual Vitor Reis perdeu a bola para o atacante do time adversário e o City quase levou o gol na sequência, o brasileiro não comprometeu após poucos minutos durante a temporada. Veja os números dele na partida, segundo o Sofascore:

continua após a publicidade

90 minutos jogados

5 cortes

1 chute bloqueado

1 interceptação

68/76 passes certos (89%)

5/7 duelos vencidos (71%)

2/3 passes longos certos (67%)

1 grande chance perdida

0 faltas

Nota Sofascore 7.1

No total, foram apenas três partidas disputadas pelo Manchester City antes do jogo desta quarta - um minuto em campo na Premier League e 135 minutos na Copa da Inglaterra.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Como foi o jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca, com Vitor Reis titular?

Sob o calor do verão norte-americano, o Manchester City venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0 com tranquilidade. Em partida com gols de Phil Foden e Doku, Guardiola aproveitou para dar rodagem à equipe - deixando Haaland no banco e dando espaços às novas contratações. O jogo foi realizado no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), pela primeira rodada do grupo G do Mundial de Clubes da Fifa.

Vitor Reis em ação em Manchester City x Wydad Casablanca pelo Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Durante a partida, os termômetros em Filadélfia marcavam 28º de temperatura, com uma umidade de 76% e um sol escaldante. O jogo contou com para para hidratação aos jogadores.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.