Estêvão se despede como uma das maiores revelações do Palmeiras, mas com sabor amargo

FILADÉLFIA (EUA) - Chegou ao fim a passagem de Estêvão pelo Palmeiras. Uma das principais revelações da história do clube, o atacante disputou sua última partida na eliminação para o Chelsea, pelo Mundial de Clubes da Fifa, na noite desta sexta-feira (22), e agora se apresentará justamente ao clube europeu. Apesar do gosto amargo da despedida com a camisa alviverde, o jovem marcou um golaço.

continua após a publicidade

➡️ Emocionado, Estêvão agradece Palmeiras, mas lamenta: ‘Triste me despedir desse jeito’

Promovido ao time profissional por Abel Ferreira, o jovem entrou em campo apenas uma vez em 2023, na igualdade em 1 a 1 com o Cruzeiro, que garantiu o título do Campeonato Brasileiro. Em 2024, conquistou o Campeonato Paulista, mas não chegou a ser protagonista nas duas campanhas.

O bom desempenho em campo, no entanto, não se refletia nos clássicos. Desde que subiu ao time profissional, Estêvão não marcou gols contra Corinthians, São Paulo ou Santos. Ele chegou a ter uma grande chance diante do maior rival, no Allianz Parque, mas parou em defesa do goleiro Hugo Souza.

continua após a publicidade

Já nos Estados Unidos, o jogador chegou para a disputa como artilheiro do time na temporada, com 11 gols, e um dos principais nomes na assistência, atrás apenas de Raphael Veiga. No entanto, admitiu dificuldade para manter o foco na reta final pelo Palmeiras, diante da iminente transferência para a Inglaterra. A declaração gerou algumas críticas, mas não por parte de Abel Ferreira, que saiu em defesa de Estêvão e afirmou ser "perfeitamente normal" que um jovem inexperiente reaja dessa forma.

- Muito difícil, é um sonho que vou realizar, sabendo que tenho que focar aqui e trabalhar. Não é fácil, tem que manter a cabeça aqui. Quanto mais perto, a ansiedade vai batendo, o friozinho na barriga. Estou tentando focar o máximo aqui para sair bem, com a cabeça erguida e pela porta da frente - afirmou em entrevista.

continua após a publicidade

Estêvão se despede de casa como uma das maiores revelações da história do Palmeiras, clube que já revelou nomes como Marcos, Gabriel Jesus e Endrick. A saída, no entanto, deixa um gosto amargo: ao contrário dos antecessores, o jovem não conquistou um título para chamar de seu.

Estêvão, atacante do Palmeiras, enfrentou o Inter Miami pelo último jogo da fase de grupos do Mundial (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Números de Estêvão pelo Palmeiras

No Palmeiras desde 2021, após passagem pelo Cruzeiro, Estêvão rapidamente se destacou nas categorias de base e ganhou o apelido de "Messinho" por sua habilidade no drible e capacidade de condução rumo ao gol adversário.

Os títulos conquistados na base e a campanha vitoriosa na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) de 2023 chamaram a atenção da comissão técnica, que passou a incluí-lo nos treinamentos da equipe principal.

Ao todo, disputou 82 partidas pelo Alviverde, com 26 gols e 15 assistências. O principal destaque foi no último Campeonato Brasileiro, quando liderou as participações em gols com 22, superando nomes como Yuri Alberto, Hulk e Lucas Moura.

Em junho de 2024, o Palmeiras acertou a venda de Estêvão ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões à época), sendo 45 milhões fixos e 16,5 milhões vinculados a metas esportivas.

A diretoria alviverde, por sua vez, negociou a permanência do jovem até o término do Mundial de Clubes.