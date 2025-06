ORLANDO (EUA) - O Flamengo encara o Los Angeles FC na noite desta terça-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O confronto, às 22h (de Brasília), será no Camping World Stadium, em Orlando. Quem conhece bem o estádio é o técnico Filipe Luís, do Rubro-Negro. Afinal, ele jogou no local com a camisa da Seleção Brasileira.

O Lance! visitou o local para conhecer e trazer mais detalhes, além de relembrar essa relação antiga entre o local e o comandante. Confira!

Relação entre Filipe Luís e Camping World Stadium

Em julho de 2016, o Brasil, ainda baqueado por conta da derrota para a Alemanha em 2014, atropelou o Haiti por 7 a 1 no Camping World Stadium, que na época se chamava Orlando Citrus Bowl. Filipe começou a partida entre os titulares e foi importante no triunfo brasileiro.

Filipe Luís durante a partida entre Brasil e Haiti (Foto: Arquivo pessoal)

Outros velhos conhecidos do Flamengo também estavam nesse jogo

Rodrigo Caio, auxiliar técnico de Filipe Luís, e Diego Alves, comentarista da "CazeTV" no Mundial, também estavam à disposição do técnico Dunga. Os dois ex-jogadores do Flamengo, no entanto, não saíram do banco de reservas.

Pelos olhos do Lance!: Conheça o Camping World Stadium

Fundado em 1936, o Camping World Stadium, administrado pela prefeitura de Orlando, tem capacidade para receber cerca de 60 mil lugares. O Estádio recebeu cinco jogos da Copa do Mundo de 1994. Um deles, inclusive, contou com a arbitragem do brasileiro Renato Marsiglia. O jogo foi Bélgica 1 x 0 Países Baixos. A Seleção Brasileira ficou com o troféu do torneio (tetra).

Camping World Stadium adesivada com jogo do Flamengo no Mundial (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Além de jogos de "soccer" e futebol americano, o estádio já sediou o evento de luta livre da WWE. Grandes artistas já se apresentaram no local, como Pink Floyd, Rolling Stones, Guns N' Roses e Paul McCartney.

Propaganda de parque no estádio

A reportagem do Lance! esteve no estádio em Orlando na véspera do jogo do Flamengo e registrou alguns anúncios de um parque. Trata-se do Fun Spot, que fica a 15 minutos de carro. O espaço conta com montanha-russa, roda gigante e carrossel, além de outros brinquedos.

Camping World Stadium com imagens do parque (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O valor mais em conta dos brinquedos, como a roda gigante, custa sete dólares (cerca de R$ 39).

Distância entre o parque e o estádio (Foto: Reprodução)

