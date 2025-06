FILADÉLFIA (EUA) - Gregore é um desfalque importante do Botafogo para o duelo decisivo deste sábado (28), diante do Palmeiras, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Mas o técnico Renato Paiva está fazendo da ausência do volante uma arma para preparar o time para o confronto.

Esta é a primeira vez na Copa do Mundo de Clubes que o Botafogo terá uma mudança certa no time, mas o fato de ela ocorrer no meio-campo permite que Renato Paiva tenha a opção de fazer também mudanças táticas. A dúvida que o treinador está deixando na cabeça de Abel Ferreira, do Palmeiras, é se irá a campo com a mesma formação dos dois últimos jogos, ou se voltará ao esquema com dois atacantes, que utilizou na estreia.

Paiva comandou três treinos na Filadélfia antes do jogo deste sábado entre Botafogo e Palmeiras. Ele fechou totalmente a atividade na quinta-feira, e nesta sexta (27) os jogadores fizeram apenas atividades físicas e um recreativo nos 15 minutos que a imprensa teve acesso.

— Todos os jogos acabam tendo dúvidas, mas a ausência do Gregore é uma certeza pela suspensão. Ele é um jogador muito combativo, que nos ajuda muito, mas a força do nosso elenco é gigantesca, e quem entra tem dado conta do recado. Tenho certeza que o mister (Renato Paiva) está fazendo uma analogia muito grande, um estudo muito inteligente da parte dele, para fazer a melhor opção — disse o lateral-esquerdo Alex Telles na manhã desta sexta, antes do treino.

Volante, meia ou atacante? As opções do Botafogo diante do Palmeiras

Se quiser manter a mesma formação que se demonstrou eficiente diante de PSG e Atlético de Madrid, Paiva tem como opção para o lugar de Gregore os volantes Newton — que tem sido a primeira opção do técnico entre os reservas neste Mundial de Clubes — e Danilo Barbosa.

O técnico, porém, pode retomar o esquema que vinha utilizando antes da competição e que usou na estreia. Nesse caso, ele tira um volante e coloca mais um jogador de frente. Aqui, as opções são mais variadas.

Uma delas é utilizar Cuiabano quase como um ponteiro pela esquerda. Outra é colocar um atacante mais de área, como Mastriani ou Arthur Cabral. E há ainda a opção de um meia ofensivo, com Álvaro Montoro ou Santi Rodríguez.