O Pachuca está vivendo a expectativa pelo começo de sua trajetória no Mundial de Clubes. O time agora comandado por Jaime Lozano, ex-técnico da seleção do México, embarcou nesta terça-feira (17) rumo a Cincinnati para o confronto com o RB Salzburg, pela primeira rodada do grupo H.

Os "Tuzos" estavam hospedados em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA), desde sexta-feira (13), e realizaram o começo de sua preparação na cidade sudestina. Antes, já haviam feito dois amistosos, vencendo o Al Ahly nos pênaltis em Miami e superando o Coyotes de Tlaxcala em casa por 2 a 1.

A distância entre Charlotte e Carolina do Norte é de mais de 750 km (470 milhas) na rota terrestre, o que totaliza mais de 7h de viagem. No tráfego aéreo, porém, o trajeto é percorrido em cerca de 80 minutos sem escalas.

Jogadores do Pachuca embarcaram para confronto do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

🌌 Trajetória do Pachuca no Mundial de Clubes

O confronto diante do Salzburg marca o primeiro desafio de Lozano à frente do time, já que foi contratado para substituir Guillermo Almada, demitido no fim de maio. A bola rola no TQL Stadium às 19h (de Brasília).

A chave é completada pelo poderoso Real Madrid e pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, que se enfrentam horas antes, às 16h. Na sequência da competição, o Pachuca pega os espanhóis no domingo (22), e quatro dias depois, tem pela frente a equipe do Oriente Médio.

