Xabi Alonso define dois titulares para estreia do Real Madrid no Mundial

Xabi Alonso definiu dois titulares para a estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes diante do Al-Hilal, nesta quarta-feira (18). Os reforços Alexander-Arnold e Dean Huijsen iniciaram o confronto pela equipe espanhola, segundo o "Marca".

A entrada da dupla se deve aos problemas com lesões no elenco do Real Madrid nesse início de Mundial. Alexander-Arnold chega para ocupar a vaga de Carvajal, que está em fase final de recuperação de uma grave lesão de joelho e que não atua desde outubro. Por outro lado, Huijsen aproveita a fase final de recuperação de lesões de Rüdiger, Militão e Alaba para ganhar uma vaga.

A expectativa é a de que Xabi Alonso mantenha a formação 4-3-3 no Real Madrid no Mundial de Clubes, que será o primeiro torneio do novo comandante. Com isso, o treinador mantém a base que vinha sendo utilizada por Carlo Ancelotti. No Bayer Leverkusen, o espanhol atuava com frequência com a presença de três zagueiros.

Além da dupla, Xabi Alonso indicou a entrada de Arda Güler na equipe do Real Madrid para a estreia do Mundial. O jovem de 20 anos poderia entrar no lugar de um dos meio-campistas que vinham sendo utilizados por Ancelotti ou no lugar de Rodrygo, seja para atuar no centro do campo, seja para atuar pelo lado direito.

Jogos do Real Madrid no Mundial

O Real Madrid se prepara para entrar em campo no Mundial de Clubes no dia 18 de junho, na próxima quarta-feira. O primeiro adversário será o Al-Hilal, em Miami, no estádio Hard Rock. No dia 22 de junho, domingo, o desafio será contra o Pachuca, no estádio Bank of America, em Charlotte. Por fim, os espanhóis encaram o Salzburg no dia 26, na Filadélfia, no estádio Lincoln Financial Field. ➡️ Veja a agenda da primeira fase do Mundial de Clubes.

