A aguardada estreia de Xabi Alonso no Real Madrid está prestes a acontecer. O técnico inicia sua trajetória pelo clube diante do Al-Hilal nesta quarta-feira (18), pelo Mundial de Clubes, e já está exercendo sua autoridade nas atividades iniciais, segundo o jornalista Javier Herráez.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Atlético de Madrid são condenados por crime de ódio contra Vini Jr

O basco comandou seu primeiro treino em terras norte-americanas no domingo (15), e teria afirmado aos atletas de seu elenco que "quem não correr e se esforçar, não joga". A intensa entrega tática e correria ao longo dos 90 minutos foi o que marcou sua trajetória no Bayer Leverkusen, que conquistou sua primeira Bundesliga e dobrou o sucesso com o título da Copa da Alemanha, ambos em 2023/24.

- Eu sei que quem não corre e não se esforça, não vai jogar. Seja qual for o nome. Quem defende uma corrida, recebe cartão amarelo. E na segunda, cartão vermelho. Com Xabi Alonso não há muita bobagem. Se você defende corridas inúteis... outra coisa é que você não vai correr como um zagueiro, mas vai ter que pressionar o zagueiro o tempo todo - declarou o periodista.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

1️⃣1️⃣ Preparação de Xabi Alonso para o 11 inicial do Real Madrid

A escalação, porém, ainda não foi definida. Alonso tem dúvidas principalmente no setor defensivo, com jogadores retornando de lesão. Estima-se que Huijsen e Alexander-Arnold, dois dos reforços da janela especial da Fifa para o Mundial, iniciem o confronto como titulares.

continua após a publicidade

Arda Güler, jovem turco, tem boas possibilidades de ser introduzido ao time titular no lugar de Rodrygo, que ainda busca recuperar seu melhor futebol. No ataque, a dupla deve ser formada por Mbappé e Vini Jr, como acontecia sob o comando de Carlo Ancelotti.

Vini Jr com Xabi Alonso em sua reapresentação no Real Madrid para o Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

O Real Madrid enfrenta o Al-Hilal na quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pela primeira rodada do grupo H do Mundial de Clubes. A chave é completada por Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT), que se encontram no mesmo dia, mas às 19h.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.