No Mundial de Clubes, o Pachuca terá uma árdua missão em busca de passar de fase. Os mexicanos estão no grupo H, com o todo-poderoso Real Madrid, o rico Al-Hilal e o cascudo RB Salzburg. Mas se o sorteio não ajudou, a cultura se torna um catalisador das esperanças.

continua após a publicidade

➡️ Brasileiro aponta caminho para vencer o Real Madrid no Mundial de Clubes

➡️ Xabi Alonso ‘ameaça’ jogadores do Real Madrid em começo de trabalho, diz jornalista

Na despedida do elenco dos "Tuzos" antes de embarcar ao México, a torcida lotou o Estádio Hidalgo e protagonizou uma imagem que rodou as redes sociais. Com um mosaico, os aficionados passaram a mensagem: "de Pachuca para o mundo. Zero Medo", fazendo alusão a um torcedor símbolo do clube e dos costumes locais.

continua após a publicidade

Trata-se de Pentagón Jr, um dos grandes rostos (ou máscaras) da luta livre mexicana, a lucha libre, na atualidade. Penta, como é conhecido, é declaradamente apaixonado pelo Pachuca, e seu apelido, "Cero Miedo", se tornou um símbolo da trajetória de um time que não poderá ser destemido em solo norte-americano.

🟢⚪🔴 Conheça a trajetória de Pentagón Jr, inspirador do Pachuca para o Mundial

Penta iniciou sua trajetória em lutas de menor expressão, e ganhou fama depois de se destacar por sua qualidade na Lucha Libre AAA Worldwide, entre 2010 e 2017. Após momentos no circuito independente e um cinturão mundial na Impact, chegou à All Elite Wrestling (AEW), segunda principal companhia de wrestling, em 2019, junto a seu irmão mais novo, Rey Fenix, e conquistou títulos de duplas e trios. Em janeiro de 2025, chegou à WWE, a grande plataforma do entretenimento esportivo, e é um dos luchadores - termo dado às estrelas da arte provenientes do México - mais queridos do momento.

continua após a publicidade

Em sua entrada e até mesmo durante os combates, Pentagón faz um gesto com as mãos para descrever o lema "zero medo". O meneio do mexicano é comum entre fãs, que aguardam para vê-lo com um título mundial na empresa.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pentagón Jr, estrela da WWE, faz gesto de "zero medo", usado pelo Pachuca antes de viagem ao Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/WWE)

E é assim que vai o Pachuca ao Mundial de Clubes: buscando a surpresa em uma chave extremamente amarrada. Superar Real Madrid, RB Salzburg e Al-Hilal será complicado, mas o time comandado por Jaime Lozano sabe que não é impossível.

Em 2024, sem temer, a equipe destronou o Botafogo de Artur Jorge, então campeão da Libertadores, fazendo 3 a 0 na semifinal da Copa Intercontinental. O mesmo anseio não foi suficiente diante do próprio Real Madrid, que fez o mesmo placar na decisão e ergueu o troféu sob a batuta de Vini Jr e Mbappé.

A vaga no Mundial de Clubes foi justa e veio com autoridade. Na final da Concachampions de 2024, o Pachuca venceu o Columbus Crew (EUA) por 3 a 0, sacramentando o título com uma atuação dominante. Com isso, se juntou a Monterrey, Los Angeles FC, Inter Miami e ao Seattle Sounders como representantes da Concacaf na competição de 32 clubes.

Uma das grandes esperanças do time está em um brasileiro. Trata-se de John Kennedy, emprestado pelo Fluminense e herói tricolor no título da Libertadores de 2023. O "Urso" já tem nove gols em 20 partidas pelos Tuzos. Kenedy, ex-Flamengo, e Eduardo Bauermann, ex-Santos, completam o trio de atletas do Brasil no clube.

Salomón Rondón, grande centroavante venezuelano, e Idrissi, ex-Sevilla e Ajax, completam os nomes que deixam o torcedor com esperanças de uma zebra. O Pachuca entende seu lugar, mas ter "zero medo" pode ajudar na luta.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.