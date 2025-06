O Manchester City chegou a um acordo com o Lyon para contratar o meio-campista francês Rayan Cherki, de 21 anos. Considerado uma das principais promessas do futebol europeu, o jogador assinará contrato válido até 2030 e custará aos cofres ingleses cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 230 milhões), assim informa o jornalista David Ornstein, do "The Athletic".



Cherki é aguardado já nos próximos dias em Manchester para os exames médicos. Caso o negócio seja finalizado a tempo, ele será integrado ao elenco que disputará o Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos. O City estreia no torneio no dia 18 de junho contra o Wydad Casablanca, do Marrocos, e ainda enfrentará Al Ain e Juventus na fase de grupos.

Temporada de destaque e estreia pela seleção francesa

Revelado pelo Lyon, Cherki teve a melhor temporada de sua carreira em 2024/25, com 12 gols e 20 assistências. Atuando como meia ofensivo e também pela ponta direita, foi um dos principais nomes do time francês na campanha da Europa League.

O desempenho o levou a ser eleito como Jovem Jogador da Temporada na Europa League a e a receber sua primeira convocação para a seleção principal da França, estreando na semifinal da Nations League contra a Espanha — onde chegou a marcar — e sendo titular na vitória sobre a Alemanha na disputa pelo terceiro lugar.

Disputa nos bastidores e momento do Lyon

Antes de acertar com o City, Cherki esteve na mira de outros clubes europeus. O técnico do Liverpool, Arne Slot, chegou a interromper suas férias para uma reunião com o jogador no sul da França. Fulham, PSG e Crystal Palace também demonstraram interesse em janelas anteriores. Em 2023, o Lyon chegou a aceitar uma proposta do Fulham de 12 milhões de libras (cerca de R$92 milhões), mas o atleta optou por permanecer no clube francês.

Cherki estreou profissionalmente aos 16 anos e se tornou o mais jogador mais jovem da história a marcar pelo Lyon. Também é o jogador mais jovem a disputar uma semifinal de Champions League, quando enfrentou o Bayern de Munique em 2020, aos 17 anos.

➡️Lyon, de John Textor, deve enfrentar punição pesada da Uefa ou exclusão de torneios

A venda de Cherki ocorre num momento delicado para o Lyon, que sofreu sanções financeiras e chegou a ser provisoriamente rebaixado para a Ligue 2, além de sofrer uma proibição temporária de contratar jogadores, imposta em novembro de 2024 devido à dívida acumulada pelo Eagle Football Group, grupo que controla o clube.

Rayan Cherki chegará como reforço do Manchester City faltando poucos dias para o Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE /AFP)

Um novo perfil para Guardiola

Conhecido por preferir jogadores mais disciplinados taticamente, Pep Guardiola aposta agora em um atleta com estilo mais criativo e ousado. Cherki é extremamente habilidoso, ambidestro e com grande capacidade de improviso — características que o tornam um dos jogadores mais plásticos e imprevisíveis da nova geração.

➡️De saída do City, Kevin De Bruyne pode se juntar a velho companheiro em gigante italiano

Com a saída iminente de Kevin De Bruyne, o City busca em Cherki uma nova fonte criativa no setor ofensivo. A capacidade do francês de encontrar passes decisivos e desequilibrar em espaços curtos pode ser fundamental na reformulação do meio-campo dos Citizens.

