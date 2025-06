Mundial: Flamengo encerra preparação para enfrentar o Bayern

ORLANDO (EUA) - O Flamengo finalizou, na manhã deste sábado (29), o último treino de preparação para enfrentar o Bayern de Munique, no dia seguinte, em Miami, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A reportagem do Lance! estava presente e acompanhou as atividades rubro-negras. Confira!

Durante o treino, os atletas rubro-negros fizeram trabalho de aquecimento, diferente de Nico de la Cruz, que realizou trabalhos a parte do grupo e foi a campo perto do fim das atividades. Vale destacar que existe a expectativa pelo retorno do meia uruguaio, visto que ele esteve fora de todas as partidas da primeira fase.

A preparação do Fla também foi marcada pela visita do ídolo rubro-negro Renato Abreu. O ex-volante atualmente mora nos Estados Unidos e aproveitou para acompanhar o último treino da equipe de Filipe Luís antes de enfrentar o Bayern de Munique.

Apesar do clima leve no elenco do Flamengo, o que chama atenção é o clima típico de verão tropical durante os treinos desta manhã em Miami. A temperatura chegou aos 33 °C nas primeiras horas do dia, com sensação térmica ainda mais elevada devido à alta umidade do ar.

Flamengo e Bayern treinam lado a lado em Miami antes de duelo nas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo e Bayern treinam lado a lado no Mundial antes do confronto

Brasileiros e alemães estão utilizando as instalações do ESPN Wide World of Sports, que pertence à Disney. Aliás, ambas as equipes treinaram no mesmo complexo e no mesmo horário, diferente dos treinos anteriores, onde o Bayern se preparava pela manhã, enquanto o Flamengo realizava as atividades na parte da tarde/noite.

No entanto, neste sábado, ambos os times treinaram na parte da manhã. Afinal, viajarão para Miami no início da tarde. Ou seja, foi preciso que os clubes realizarem suas respectivas atividades no mesmo horário. É importante ressaltar que os campos que serão utilizados são distantes um do outro, sem a possibilidade dos jogadores se verem. O complexo conta com mais de 890 mil m² e possui 30 campos (17 de futebol).

Elenco do Flamengo treina em preparação para enfrentar o Bayern pelo Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Assim como o Rubro-Negro, a equipe bávara também utilizaram os treinos para fazer trabalho de aquecimento. Durante as atividades, inclusive, o goleiro Neuer, capitão e destaque do Bayern de Munique, passou para cumprimentar a imprensa brasileira.

Flamengo e Bayern de Munique cumprirão agenda da Fifa neste sábado

O motivo da viagem para Miami após os treinos é para cumprir exigências da Fifa. Jogadores e técnicos darão entrevistas no Hard Rock Stadium no final da tarde. Essas ações são obrigatórias na véspera da partida. Flamengo e Bayern de Munique entram em campo às 17h (de Brasília) no domingo.