Rodrigo Muniz, de 24 anos, é mais um Garoto do Ninho com destaque no futebol internacional. Após temporada regular em 2024/25 com a camisa do Fulham, o brasileiro desponta interesse de outros clubes da Premier League. É o caso do Leeds United, recém-promovido à elite inglesa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal "The Standard", da Inglaterra, publicou que o técnico Daniel Farke indicou a contratação do camisa 9 do Fulham. Logo, o clube enviou uma proposta de 26 milhões de libras (cerca de R$ 192 milhões), com bônus por metas de 6 milhões de libras (aproximadamente R$ 44 milhões) aos Cottagers pelo atacante, e a resposta foi negativa.

continua após a publicidade

Na última temporada, Muniz fez 11 gols e deu duas assistências em 36 partidas. Titular da posição, o mexicano Raúl Jiménez marcou 14 vezes e serviu companheiros em outras três oportunidades ao longo de 43 jogos disputados. Na Premier League, o brasileiro teve nove participações em gols em 950 minutos em ação contra 15 do mexicano, que atuou em 2507 minutos.

A mudança de ares seria uma oportunidade para o ex-Flamengo ter mais tempo em campo — em um clube que almeja permanecer na primeira divisão do futebol inglês. Porém, o veículo enfatiza que o atleta faz parte dos planos do Fulham para a próxima temporada, mas pode considerar a possibilidade caso apareça uma oferta irrecusável. O valor de mercado do centroavante é de 20 milhões de euros (R$ 126,4 milhões). Ele chegou ao clube em 2021 por 8 milhões de euros (R$ 50 milhões na cotação da época), com 25% de uma futura venda para os cariocas.

continua após a publicidade

➡️ Adversários do Flamengo: veja as combinações de classificação do Grupo C

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.