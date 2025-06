A falha de Nicolas Jackson no jogo contra o Flamengo pode ter sido a gota d'água para o atacante no Chelsea. Após uma temporada irregular, o senegalês pode estar de saída do clube de Londres. Os Blues já monitoram o mercado de transferência e estariam de olho em Kolo Muani, atacante do Paris Saint-Germain, emprestado a Juventus.

Mesmo após a contratação de Liam Delap, para usar a camisa 9 dos Blues, o Chelsea não pretende parar de reforçar o seu ataque. Desta vez, a equipe monitora Kolo Muani, atualmente na Juventus. Emprestado pelo PSG, o atacante pode virar alvo de disputa entre o time italiano e o londrino, já que, a Velha Senhora também cogita uma contratação definitiva do francês.

Randal Kolo Muani em ação pela Juventus (Foto: Reprodução/Instagram)

Kolo Muani é alvo de disputa de gigantes europeus

O mercado de centro-avante pode ser bem movimentado na próxima janela de transferência. Com Victor Gyökeres e Osimhen como os grandes nomes disponíveis, Kolo Muani desponta como uma possível terceira força. A Juventus estaria contente com o jogador em seu elenco e planeja contar com ele em uma possível transferência.

Kolo Muani marcou oito gols em 16 jogos da Série A para ajudar na arrancada da Juventes rumo a Champions League. Ele também marcou duas vezes na vitória por 5 a 0 contra o Al-Ain na partida de abertura do Mundial de Clubes, se sagrando como um dos artilheiros da equipe neste começo de competição.

Entretanto, o Chelsea também está atrás do jogador. O principal motivo seria a substituição de Nicolas Jackson. O jogador tem sido envolvido em rumores de transferências, e grandes times monitoram sua situação. A própria Juventus é uma equipe que está de olho no atacante. Napoli também acompanha de perto a situação.

