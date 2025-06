O Benfica já entrou em campo 56 vezes em 2024/25. Com as três partidas iniciais no Mundial de Clubes da Fifa, a equipe fará pelo menos 59 jogos nesta temporada. Neste século, a temporada em que a equipe mais jogou foi em 2018/19, com 60 partidas. Dessa forma, caso avance para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o clube português igualará a marca e fará a temporada com o maior número de jogos desde 2001.

Temporadas com mais jogos do Benfica no século

<strong>* Clube fez 56 jogos e completará 59 na fase de grupos do Mundial de Clubes</strong> Temporada Número de jogos 2018/19 60 2024/25 59 * 2013/14 57 2023/24 56 2012/13 56 2010/11 56 2022/23 55 2021/22 55 2016/17 54 2020/21 53 2019/18 53

No século, a temporada que o Benfica menos entrou em campo foi 2002/03, quando não disputou nenhuma competição continental e fez apenas 35 jogos.

Após a final da Copa de Portugal dessa temporada, os atletas tiveram nove dias de descanso. Contundo, muitos jogadores estiveram servindo suas seleções na Data Fifa e não puderam descansar. Dessa forma, a parte física deve ser um fator importante para o clube durante o Mundial de Clubes.

O Benfica começará sua jornada no grupo C do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira (16), contra o Boca Juniors, no Hard Rock Satudim, na Flórida. Bayern de Munique e Auckland City, da Nova Zelândia, são os outros integrantes do grupo.

