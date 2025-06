Goleiro de time goleado pelo Benfica manda recado ao Boca Juniors

Nesta quarta-feira (10), o Benfica jogou contra o Tampa Bay Rowdies, time da segunda divisão do futebol dos Estados Unidos. O placar foi elástico, e a equipe encarnada ganhou por 7 a 0, encerrando sua preparação para o Mundial de Clubes. Nicolás Campisi, goleiro da equipe americana, impressionou-se com o time português e mandou um recado ao Boca Juniors.

Se quem avisa amigo é, o goleiro Nicolás Campisi pode se tornar um ótimo companheiro do Boca Juniors. O goleiro argentino experimentou jogar contra o Benfica, em jogo-treino, e levou uma goleada de 7 a 0. Após o jogo, o arqueiro aconselhou a equipe de seu país, afirmando que o time português não sabe lidar com a agressividade típica do futebol da "Terra da Prata".

- Eles não lidam bem com a agressividade que caracteriza o futebol argentino. Se houver provocações e o Boca disputar as bolas divididas, pode levar vantagem. Na minha opinião, o Boca tem chances reais de vencer - afirmou o goleiro do Tampa Bay Rowdies.

Di Maria em ação pelo Benfica (Foto: SOPA Images)

O goleiro também aproveitou para tietar o ídolo de seu país, Ángel Di María. Nicolás Campisi afirmou que o Benfica tem grandes astros em seu elenco, e alertou o Boca Juniors sobre o atacante argentino, apontando como o grande desequilibrador do time.

- Ele marcou dois gols contra mim. Depois do jogo, nos falamos. Dei-lhe os parabéns e lhe disse que o admirava. Com a idade que ele tem, ainda está muito vivo. Voltar ao futebol argentino assim… Ele poderia facilmente ficar na Europa - completou Nicolás Campisi.

Benfica finaliza preparação para o Mundial de Clubes

O Benfica é um dos representantes de Portugal no Mundial de Clubes da FIFA. Com o último jogo-treino realizado, a equipe encerra oficialmente sua preparação para o torneio intercontinental. A estreia será contra o Boca Juniors, em partida marcada para este domingo (16), às 19h (horário de Brasília).

O Benfica garantiu vaga no torneio por meio do ranking da Uefa, que considerou o desempenho do clube nas últimas quatro edições da Champions League. O clube está no Grupo C, ao lado de Bayern de Munique (Alemanha), Boca Juniors (Argentina) e Auckland City (Nova Zelândia) - adversários tradicionais do futebol mundial.

