Benfica e Chelsea se enfrentam no sábado (28), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. João Félix, atacante revelado pelo clube português, que pertence aos Blues, está de férias nos Estados Unidos, local em que a Copa do Mundo de Clubes está sendo disputada.

De acordo com Aritz Gabilondo, jornalista do portal "As", de Portugal, o jogador foi visto assistindo a um jogo de beisebol e até pescando em um barco junto com alguns amigos. João Félix poderia estar no elenco do Chelsea para a disputa do Mundial de Clubes, mas Enzo Maresca preferiu deixá-lo de fora.

O jogador saiu do Benfica para o Atlético de Madrid por uma bagatela de 127 milhões de euros. Após quatro temporadas no clube espanhol, João foi emprestado para o Chelsea e depois foi comprado pelos Blues. O rendimento abaixo do esperado fez com que o clube inglês emprestasse o atacante para o Milan na última temporada.

Divulgação / Chelsea

João Félix teve seu nome especulado em várias equipes para a próxima temporada. O Flamengo chegou a conversar com o jogador, mas o português descartou um possível negócio por querer permanecer no futebol europeu. Segundo a imprensa portuguesa, o Benfica deseja o retorno do atleta.

Bruno Lage, técnico do Benfica, falou sobre o interesse do time em João.

— O João já tem falado sobre essa situação. Todos eles gostam de voltar ao Benfica. Agora, nós temos de criar oportunidades para eles virem e eles mostrarem vontade de voltar ao Benfica. Não nos podemos esquecer disso. Criar oportunidades, e a questão financeira é muito importante. Há quatro anos saiu por 120 milhões e, agora, tem de ter um custo, seja empréstimo ou compra de percentagem do passe. Depois, do outro lado, há o salário do jogador. Por isso disse, tem de haver vontade, que há e muita, e o lado financeiro, que tem de ser para os dois lados — falou o treinador.

João Félix comemorando gol pelo Benfica (Foto: Divulgação/x)

Enzo Fernández vai reencontrar o Benfica

Revelado pelo River Plate, o meia argentino Enzo Fernández teve uma passagem de seis meses pelo Benfica e foi negociado com o Chelsea. O clube inglês desembolsou cerca de 120 milhões de euros para contar com o volante campeão do mundo com a seleção argentina. Será a primeira vez que o jogador enfrentará seu ex-time.

Jornal monta time ideal com jogadores que defenderam Chelsea e Benfica

No esquenta para a partida de sábado, o portal "A Bola", de Portugal, montou um 11 ideal com atletas que defenderam Benfica e Chelsea. Veja a seleção:

(Foto: AFP)

⚽GOL: Eduardo Carvalho

⚽ZAG: Tiago

⚽ZAG: David Luiz

⚽ZAG: Paredão

⚽ALD: Diego Moreira

⚽MEI: Matic

⚽MEI: Ramires

⚽MEI: Enzo Fernández

⚽MEI: Maniche

⚽ALE: Scott Minto

⚽ATA: João Félix