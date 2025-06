Árbitro da final da Champions apita Benfica x Chelsea no Mundial

A Fifa definiu a arbitragem para o confronto entre Benfica e Chelsea pelas oitavas de final do Mundial de Clubes 2025. O esloveno Slavko Vincic será o árbitro da partida marcada para sábado, às 21h (de Brasília), em Charlotte, nos Estados Unidos.

Vincic terá ao seu lado os também eslovenos Klancnik e Andraz Kovacic como assistentes. O hondurenho Said Martínez será o quarto árbitro. Esta será a segunda atuação de Vincic na competição — ele já apitou o empate entre River Plate e Monterrey, pela fase de grupos.

Aos 45 anos, Slavko Vincic é um nome conhecido no futebol europeu. Foi o árbitro da final da Liga dos Campeões de 2024, vencida pelo Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, e apitou recentemente dois jogos importantes de Portugal na Liga das Nações: a vitória sobre a Dinamarca nas quartas de final e a semifinal contra a Alemanha.

Vista aérea do Bank Of America Stadium, estádio do jogo (Foto: Divulgação/Conmebol)

Campanhas de Benfica x Chelsea

O Benfica encerrou a fase de grupos do Mundial com 7 pontos e garantiu a liderança do Grupo C. A equipe portuguesa ficou à frente do Bayern de Munique, que somou 6 pontos e também avançou para a próxima fase. Ambos deixaram para trás o Boca Juniors, que terminou com 2 pontos, e o Auckland City, lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Com duas vitórias e um empate, o Benfica se classificou de forma invicta, mesmo com o Bayern ostentando o melhor ataque do grupo, com 12 gols marcados.

Já o Chelsea terminou a fase de grupos com 6 pontos e garantiu a segunda colocação no Grupo D do Mundial. Os ingleses integraram a chave ao lado do Flamengo, que liderou com 7 pontos. A equipe londrina venceu duas partidas e sofreu uma derrota, classificando-se com um ponto a menos que os brasileiros. Já os outros dois integrantes da chave, Espérance de Tunis (3 pontos) e LAFC (1 ponto), foram eliminados da competição.