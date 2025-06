O Chelsea, próximo adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, ganhou novos problemas a serem resolvidos. O atacante Mykhailo Mudryk, que custou cerca de R$ 500 milhões, está sendo investigado pela Football Association (FA) por uso de substâncias proibidas, e pode ser suspenso do futebol por até quatro anos.

O atleta já havia sido notificado em dezembro de 2024 por testar positivo para Meldonium. A substância já havia afastado Maria Sharapova, estrela do tênis, de ação em 2016. Nesta quarta-feira (18), o jornal inglês "Telegraph" informou que a situação está em andamento.

- Podemos confirmar que Mykhailo Mudryk foi notificado com violações da regra de antidoping, diante presença e/ou uso de substância proibida, nos termos dos regulamentos 3 e 4 de antidoping da FA. Como este caso está em andamento, não estamos em uma posição de comentar além disso - disse uma fonte da FA ao periódico local.

Na ocasião, Mudryk se posicionou através de suas redes sociais, e negou com veemência as acusações e o uso de Meldonium. A descoberta dos efeitos da substância aconteceu há pouco mais de dez anos, e aponta para a capacidade de produção de energia a partir da queima de carboidratos e melhora de memória e aprendizado motores. Com isso, os benefícios interferem diretamente no desempenho, e se tornam um "anabolizante" esportivo.

- Posso confirmar que fui notificado que um teste que fiz com a FA registrou uma substância proibida. Isso foi um choque completo, porque nunca usei de forma consciente nenhuma substância nem quebrei regras, e estou trabalhando de perto com meu time para investigar como isso pode ter acontecido. Sei que não fiz nada de errado e espero estar de volta aos gramados em breve. Não posso falar mais do que isso por agora devido à confidencialidade do processo, mas o farei assim que possível - disse o jogador em dezembro.

Mudryk (dir.) em ação pelo Chelsea; afastado desde dezembro, atleta não enfrenta o Flamengo no Mundial (Foto: Divulgação/Chelsea)

⚽ Jogador do Chelsea investigado por doping não enfrenta o Flamengo

Mudryk, revelado nas categorias de base do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, chegou ao Chelsea em janeiro de 2023, custando 70 milhões de euros (R$ 387 milhões na cotação da época), além de quase metade do valor em bônus de metas. A quantia lhe configura até hoje como a sétima contratação mais cara da história do clube.

Entretanto, o camisa 10 nunca conseguiu render o que se esperava desde sua chegada, perdeu espaço entre os titulares e se transformou em um reserva de luxo. Em 73 jogos com a camisa dos Blues, são apenas dez gols e nove assistências. Em 2024/25, recebeu 15 oportunidades sob o comando do técnico Enzo Maresca, nove delas como parte da equipe inicial, antes de ser afastado dos gramados.

Com a punição, Mudryk não foi relacionado pelo técnico Enzo Maresca para o Mundial de Clubes. Os Blues estão no grupo D, com Flamengo, Espérance (TUN) e LAFC (EUA). A equipe estreou com vitória diante dos norte-americanos, e na sexta-feira (20), enfrentam o Rubro-Negro na Filadélfia, pela segunda rodada da chave.