Mundial: Onda de calor atrapalha desempenho das equipes

O Mundial de Clubes começou e vem sendo a principal atração dos amantes de futebol por todo o mundo. No entanto, as altas temperaturas durante as partidas vem impactando diretamente no desempenho das equipes. Mais da metade dos jogos da competição acontecem entre 12h e 18h, só na fase de grupos serão 15.

Um dos exemplos mais recentes está na partida entre PSG e Atlético de Madrid, realizada em Los Angeles, no último domingo (15). Durante a goleada por 4 a 0, dos franceses para cima do espanhóis, o termômetro do Estádio Rose Bowl marcava um sensação térmica de 31º.

As fortes ondas de calor vem gerando uma grande repercussão entre os jogadores, principalmente naqueles que atuam na Europa. Após a partida de estreia do Atleti no Mundial, o lateral direito Marcos Llorente chegou a dizer que sentia dor nos dedos do pé, por conta da temperatura do gramado.

- É impossível, um calor horrível. Meus dedos dos pés estavam doloridos, minhas unhas doíam, eu não conseguia frear nem arrancar. É inacreditável, mas como é igual para todos, igual para todos... Não há do que reclamar - disse o espanhol.

Eleito o melhor jogador da partida, o português Vitinha também destacou a dificuldade em atuar nessas condições. O meia enfatizou que pelo fato do PSG ter mais a posse de bola, acabou sofrendo menos que os espanhóis.

- Para falar a verdade, é difícil (jogar no calor), mas é igual para as duas equipes. Eu acho que foi um pouco pior para o Atlético, porque eles não conseguiram ter a posse de bola, é mais difícil correr atrás da bola. Mas é realmente bem difícil - destacou Vitinha.

Vitinha em ação contra o Atlético de Madrid (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

Declaração de treinadores

Luís Enrique, técnico do PSG, saiu em defesa dos atletas. Segundo o treinador, a partida de estreia entre as equipes foi influenciada pela temperatura. O comandante finalizou dizendo que os horários são bons para o público assistir, mas que afeta diretamente o desempenho das equipes.

- A partida foi claramente influenciada pela temperatura. O horário está muito bom para que a Europa assista aos jogos, mas as equipes que são afetadas - destacou.

Há também quem queira tirar proveito da situação. Acostumado com as altas temperaturas do futebol brasileiro, o técnico Renato Gaúcho também falou sobre o tema em entrevista coletiva, antes do jogo com o Borússia Dortmund. Em tom de brincadeira, o treinador revelou que o Tricolor tentaria tirar proveito da situação, mas que o tempo não ajudou. Durante a partida, a sensação era de 21º.

- A gente ia tentar tirar proveito do calor no jogo, mas, infelizmente, nem o tempo nos ajudou (risos). A gente poderia ter se beneficiado em termos de sol, já que nosso adversário vem de um país frio. Agora, porém, está do jeito que eles costumam jogar - finalizou Renato.

