Messi recebe visita ilustre em treino no Mundial de Clubes

Lionel Messi recebeu a visita de Roberto Baggio, ídolo da seleção italiana, nesta terça-feira (17), durante um treino do Inter Miami. O encontro foi compartilhado pelo próprio camisa 10 da Argentina nas redes sociais, que aproveitou para tietar o ex-atacante.

Durante a visita, Baggio presenteou o argentino com uma camisa personalizada de número 10. Ambos os jogadores ficaram famosos mundialmente ao defenderem as respectivas seleções com determinada numeração. Os dois posaram para fotos nas instalações do clube americano.

- Que bela visista! Obrigado, Roberto, por este presente tão especial e cheio de significado e pela linda conversa que compartilhamos. Você é um crack e uma lenda histórica do futebol. Sempre será um prazer recebê-lo quando quiser vir nos ver! - escreveu Messi ao registrar o encontro com o ex-jogador.

Messi encontro Baggio, ex-jogador da Itália, durante treino do Inter Miami pelo Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

O encontro reuniu duas gerações de craques do futebol mundial. Baggio foi um dos maiores jogadores do mundo nos anos 1990 e início dos anos 2000. O italiano capitaneou a seleção de seu país na Copa do Mundo de 1994, torneio em que ficou marcado por ter perdido um pênalti decisivo na final contra o Brasil, lance que contribuiu para o pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira.

Messi no Mundial de Clubes

O craque argentino estreou no novo torneio da Fifa no último sábado (14). Na ocasião, o Inter Miami protagonizou um empate sem gols com o Al Ahly. Com o resultado, o time estadunidense somou apenas um ponto na tabela de classificação do Grupo A.

A equipe de Lionel Messi volta a campo pelo torneio na próxima quinta-feira (19). Na data, o Porto será o confronto da equipe. O confronto acontece às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.