Igor Jesus faz do Mundial de Clubes seu último ato pelo Botafogo

PASADENA (EUA) - As atenções dos torcedores, claro, estão voltadas ao desempenho e aos resultados do Botafogo, e talvez por isso poucos estejam cientes de que os jogos no Mundial de Clubes da Fifa serão os últimos de Igor Jesus pelo time alvinegro. O atacante, que vem sendo fundamental ao time há um ano, está de mudança para a Inglaterra, onde vai defender o Nottingham Forest.

continua após a publicidade

➡️Botafogo tenta corrigir ‘pecados’ para o jogo com o PSG no Mundial

O zagueiro Jair Cunha terá o mesmo destino, e curiosamente foram os dois os responsáveis por marcar os gols do Botafogo na vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, no domingo (15), na estreia no Mundial.

Jair, contudo, é um zagueiro que chegou no início da temporada e que, até pelo pouco tempo de clube, não tem a idolatria alcançada por Igor Jesus. Ao lado de Luiz Henrique, o atacante foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão do ano passado, e hoje é a principal referência do ataque do Botafogo, função que precisará ser conquistada pelos reforços Arthur Cabral, Joaquín Correa ou mesmo Mastriani, que chegou em abril.

continua após a publicidade

Igor Jesus, decisivo para o Botafogo

Pelo clube, Igor Jesus marcou 16 gols e deu seis assistências em 56 jogos. Os números por si só não chegam a ser extraordinários, mas boa parte deles foram decisivos. Há três semanas, por exemplo, marcou o gol que deu a vitória sobre a Universidad de Chile e classificou o time às oitavas de final da Libertadores. Na estreia do Mundial de Clubes, fez de cabeça o segundo do Botafogo sobre o Seattle. E foi escolhido o melhor jogador da partida.

A saída do Botafogo que irá se concretizar em algumas semanas poderia ter acontecido ainda no início do ano, mas o atacante quis continuar no clube justamente para disputar o Mundial.

continua após a publicidade

— Não fui embora porque queria disputar essa competição. Hoje estou aqui de corpo e alma. Tenho certeza de que farei o meu melhor para ajudar este clube e meus companheiros da melhor forma. Sinto necessidade disso — declarou o atacante.

Ao torcedor do Botafogo que está focado no Mundial, vale torcer para que Igor Jesus seja escolhido mais vezes o melhor da partida. Porque estas são as últimas pelo alvinegro.