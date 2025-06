Botafogo líder? Palmeiras classificado? Use o simulador do Mundial e planeje

A vitória do Botafogo sobre o PSG pela 2ª rodada da fase de grupos, deixou o Alvinegro muito próximo da classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Uma combinação de resultados pode colocar Palmeiras e Botafogo frente a frente no mata-mata da competição. Flamengo e Fluminense seguem vivos e jogam nesta sexta (20) e sábado (21), respectivamente. Use o simulador do Mundial e planeje o futuro dos brasileiros!

Que combinação de resultados faz Botafogo e Palmeiras se cruzarem no mata-mata?

Segundo o regulamento da competição, o líder do Grupo A encontra o segundo colocado do Grupo B nas oitavas de final.

O Botafogo, que precisa apenas de um empate para se classificar como líder do Grupo B, enfrenta o Palmeiras no mata-mata caso o Alviverde perca para o Inter Miami, mas ultrapasse o Porto nos critérios de desempate; ficando assim em segundo lugar do grupo.

Simulador Lance! - Cenários que colocam o Botafogo no mata-mata

Vitória sobre o Atlético de Madrid - Botafogo classificado em 1º Lugar Empate com o Atlético de Madrid - Botafogo classificado em 1º Lugar Derrota por até dois gols de diferença e vitória do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar Derrota por até dois gols de diferença e empate do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar Derrota por mais de dois gols de diferença e empate do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar

