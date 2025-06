John: ‘Jogo do Botafogo com o PSG é o favorito da minha história’

PASADENA (EUA) - Titular nas campanhas do título da Libertadores e do Brasileirão do ano passado, o goleiro John certamente tem uma lista de jogos importantes para guardar na memória. Mas agora ele ganhou um favorito: o dessa quinta-feira (19), em que o Botafogo venceu de forma épica o Paris Saint-Germain por 1 a 0 no Rose Bowl, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes.

— É meu jogo favorito. Em primeiro lugar pelo contexto de pressão, pelo contexto do que foi falado pelas pessoas, por torcedores, pela mídia. [Diziam] que a gente vinha para cá para passear, que a gente não passaria do primeiro jogo, que a gente não ia se classificar — lembrou John após a partida.

— Pra mim este jogo tem uma história muito grande. Quando olhei para os meus filhos na arquibancada, vi minha família aqui me prestigiando, no Mundial de Clubes… Para mim este jogo é o favorito da minha história — acrescentou o goleiro do Botafogo.

John agradece elogio de Luis Enrique ao Botafogo

John também comentou a afirmação do técnico Luis Enrique, do PSG, que após o jogo afirmou que o clube carioca “foi a equipe que melhor se defendeu” contra o time francês na temporada.

— Um elogio desses é muito gratificante pra gente. Vindo de um campeão da Champions League tem um peso muito grande. A partida de hoje (quinta) teve um peso muito grande, e a gente soube se portar super bem desde o começo, sempre junto, com as linhas sempre próximas, um ajudando ao outro. Temos que valorizar a força do nosso grupo, porque a gente tem muita coisa a conquistar este ano — declarou John.

O goleiro do Botafogo disse me mais de um momento da entrevista que os jogadores “fizeram história” no Rose Bowl diante do PSG, mas ressaltou que a comemoração e a euforia tinham prazo para acabar, e ele era curto.

— O vestiário está em clima de vitória, mas a comemoração tem que ser até a meia-noite (de quinta). Ainda tem muito chão pela frente, muitas coisas para acontecer — ponderou o goleiro do Botafogo.