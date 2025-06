O Mundial de Clubes da FIFA 2025 tem início no próximo sábado (14) e marca momentos distintos no calendário das equipes participantes. Para os clubes da Europa e da África, a competição representa o encerramento da temporada 2024/2025. Já para os times das Américas, o torneio acontece em pleno andamento de suas campanhas nacionais e continentais, exigindo ainda mais planejamento físico e técnico. Pensando nisso, o Lance! realizou um levantamento exclusivo para identificar quais equipes já disputaram mais partidas ao longo do ano de 2025, oferecendo um panorama do desgaste e da preparação dos clubes que chegam ao Mundial.

Com 36 jogos realizados em 2025, Fluminense e Real Madrid dividem a liderança do ranking das equipes mais ativas do ano. Na outra ponta, o Wydad Casablanca, do Marrocos, aparece como o time com menos participações até aqui, com apenas 16 partidas disputadas.

Clubes do Mundial que mais jogaram em 2025

Posição Clubes Jogos 1º Fluminense 36 1º Real Madrid 36 3º Palmeiras 35 3º Flamengo 35 3º PSG 35 3º Inter de Milão 35 7º Botafogo 32 8º Benfica 31 8º Mamelodi Sundowns 31 10º Atlético de Madrid 29 10º Al Ahly 29 10º Manchester City 29 13º Al-Hilal 28 13º Espérance 28 13º Chelsea 28 16º Bayern de Munique 27 16º Borussia Dortmund 27 18º Juventus 26 19º Monterrey 25 20º Inter Miami 24 21º Porto 23 21º Seattle Sounders 23 21º Los Angeles FC 23 21º River Plate 23 25º Boca Juniors 21 25º Urawa Red 21 27º Al Ain 20 27º Ulsan HD 20 27º Pachuca 20 30º Salzburg 19 30º Auckland City 19 32º Wydad Casablanca 16

🔍 Análise: clubes brasileiros e europeus dominam

Com quatro clubes brasileiros entre os sete que mais jogaram (Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Botafogo), o Brasil se consolidou como o país com maior presença no torneio. Na Europa, o Real Madrid manteve sua tradição competitiva, e outros gigantes como PSG, Inter de Milão, Chelsea e Bayern também apareceram com destaque no ranking.

Preocupação com desgaste

Recentemente, o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, manifestou preocupação com a condição física de seus jogadores para o início da próxima temporada.

- As regras dizem que temos que dar férias aos jogadores, mas também precisamos fazer algum tipo de preparação antes da Premier League começar de novo, em 16 de agosto. Com certeza há uma chance de que, devido à quantidade de jogos, alguns jogadores se lesionem ou fiquem exaustos - disse Maresca.

🔚 O que esperar do Mundial?

Com um calendário cada vez mais congestionado e o formato ampliado do torneio, o Mundial de Clubes 2025 não será apenas um teste técnico — mas um teste físico extremo. O desempenho das equipes pode refletir não só a qualidade do elenco, mas também o equilíbrio entre intensidade e recuperação.