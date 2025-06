Presidente do Zenit afirma ter acordo para tirar Gerson do Flamengo

Presidente do Zenit, Alexander Medvedev afirmou que o clube chegou a um acordo para contratar Gerson, do Flamengo. Em entrevista ao "Sport Express", da Rússia, o dirigente confirmou o acerto com o jogador. Além disso, demonstrou estar acompanhando o desempenho do camisa 8 no Mundial de Clubes.

— Há pré-requisitos (acordo) para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais. No segundo jogo (contra o Chelsea), o Gerson foi considerado um dos melhores em campo, quando o Flamengo venceu. No terceiro jogo, ele não atuou porque teve uma lesão no fim da partida anterior — disparou o mandatário do clube russo.

Zenit paga multa rescisória para tirar Gerson do Flamengo

No início do mês, Gerson aceitou proposta do Zenit e deixará o Flamengo após o Mundial de Clubes. O clube de São Petersburgo já depositou o valor da multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual); o Rubro-Negro, por usa vez, exigiu o pagamento à vista.

Na Rússia, o "Coringa" vai triplicar os seus vencimentos em relação ao que ganha no Rio de Janeiro. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2030. Porém, o jogador exigiu que a transferência se concretizasse apenas depois do torneio da Fifa.

