PSG aplica maior goleada em uma final na história da Champions League

O PSG fez história ao vencer a Inter de Milão por 5 a 0 na final e conquistar o inédito título da Champions League, neste sábado (31), na Allianz Arena, em Munique. Com o resultado, o clube francês aplicou a maior goleada sobre um rival em uma decisão de Champions League na história.

O grande destaque da partida foi o jovem Désiré Doué, que comandou a histórica atuação do PSG e garantiu o primeiro título europeu da equipe parisiense. Além da joia francesa, Hakimi abriu o placar, enquanto Kvaratschelia e Mayulu deram números finais ao confronto histórico.

Antes da goleada do PSG em 2025, a Champions League presenciou apenas quatro finais com mais de quatro gols de diferença de uma equipe para outra. A última delas foi no dia 18 de maio de 1994, há 31 anos, quando o Milan bateu o Barcelona por 4 a 0, no Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia.

Antes disso, na antiga Copa dos Campeões Europeus, houve ainda resultados mais elásticos. Em 1960, o Real Madrid derrotou o Eintracht Frankfurt por 7 a 3, no Hampden Park, em Glasgow; Bayern venceu o Atlético de Madrid por 4 a 0, em 1974 e o Milan, novamente, superou o Steaua Bucareste em 1989.

A goleada do Bayern sobre o Atlético, no entanto, foi em um jogo extra. Na ocasião, os dois times empataram sem gols nos 90 minutos e por 1 a 1 na prorrogação. Como não havia pênaltis, precisaram fazer um jogo extra dois dias depois, no qual os alemães fizeram 4 a 0.

Maiores goleadas registradas em final de Champions

Real Madrid 7x3 Eintracht Frankfurt - 18 de maio de 1960

Bayern de Munique 4x0 Atlético de Madrid - 17 de maio de 1974*

Milan 4x0 Steaua Bucareste - 24 de maio de 1989

Milan 4x0 Barcelona - 18 de maio de 1994

