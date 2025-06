Desde a estreia de Filipe Luís, Flamengo é o time com menos derrotas no mundo

O Flamengo tem um desafio complicado nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa: enfrenta o Bayern de Munique em busca de uma vaga nas quartas da competição. Em um confronto de alto nível, o Rubro-Negro aposta em seu bom retrospecto recente, que se destaca entre clubes de todo o futebol mundial.

Desde a estreia de Filipe Luís como técnico, o Flamengo ostenta a melhor campanha do mundo em termos de invencibilidade. Desde o dia 2 de outubro de 2024, o clube carioca sofreu apenas três derrotas em 49 jogos disputados, liderando o ranking global de equipes com menos reveses no período. O desempenho consistente evidencia o impacto imediato do ex-lateral no comando técnico rubro-negro.

Na sequência do Flamengo, aparecem Galatasaray (3 derrotas em 44 jogos), Olympiakos (4 em 42), Napoli (4 em 33) e Cruz Azul (5 em 41), todos com números expressivos. Entre os gigantes europeus, PSG e Barcelona acumulam sete derrotas, mesmo com calendários robustos. Já o futebol africano também marca presença, com Al-Ahly e Pyramids empatados com sete derrotas em 48 partidas, ao lado do Club Brugge, da Bélgica.

Desde que foi oficializado como treinador principal, Filipe Luís comandou o Flamengo em 49 jogos, com 33 vitórias, 13 empates e 3 derrotas, totalizando 76,2% de aproveitamento. A equipe marcou 89 gols, sofreu 25 e ficou 31 vezes sem levar gols.

Números dos clubes no mundo

Flamengo: 3 derrotas em 49 jogos Galatasaray: 3 derrotas em 44 jogos Olympiakos: 4 derrotas em 42 jogos Napoli: 4 derrotas em 33 jogos Cruz Azul: 5 derrotas em 41 jogos PSG: 7 derrotas em 53 jogos Barcelona: 7 derrotas em 51 jogos Pyramids: 7 derrotas em 48 jogos Club Brugge: 7 derrotas em 47 jogos Al-Ahly: 7 derrotas em 48 jogos

Filipe Luís (Foto: Dan Mullan / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Chega de Filipe Luís ao profissional do Flamengo

Após pendurar as chuteiras no fim de 2023, Filipe Luís iniciou sua carreira como treinador no início deste ano, à frente do time sub-17 do Flamengo. Logo em sua primeira grande competição na nova função, conquistou o título: após vitória sobre o Vasco em São Januário, o Rubro-Negro levantou a taça da Copa Rio da categoria.

Com a ida do técnico Mário Jorge para a Arábia Saudita, Filipe foi promovido ao comando do sub-20. De imediato, teve o desafio de preparar a equipe, campeã da Libertadores da categoria, para o Mundial de Clubes, disputado no Maracanã. Foram 11 partidas até a decisão.

Na final, os Garotos do Ninho venceram o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1 e conquistaram um título inédito para a base do clube.

Para fechar o ano com chave de ouro, Filipe recebeu a missão de comandar o time profissional. Com a demissão de Tite após a eliminação na Libertadores, a diretoria optou por uma solução caseira e efetivou o técnico da base.

A mudança de postura do time com Filipe Luís à frente ficou evidente em poucos jogos. As boas atuações foram recompensadas com a conquista da Copa do Brasil, após vitória sobre o Atlético-MG na final.