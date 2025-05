A Fifa anunciou que fará um monitoramento aprofundado sobre apostas em partidas no Mundial de Clubes a fim de evitar possíveis manipulações em qualquer uma das 63 partidas do torneio. Uma reunião realizada na última semana estabeleceu as medidas para a fiscalização das movimentações suspeitas que possam ocorrer na competição.

continua após a publicidade

A Força-Tarefa de Integridade da Fifa trabalhará em todas as competições organizadas pela entidade com o mesmo objetivo. A estreia do novo modelo acontecerá no Mundial de Clubes, buscando trabalhar para prevenir e sancionar todas as formas de manipulação de partidas, corrupção e outras atividades antiéticas ou ilegais que possam comprometer a integridade do jogo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

No encontro realizado nos Estados Unidos estiveram presentes membros do departamento de justiça do país, integrantes do FBI, da Interpol, da Concacaf, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o Conselho da Europa, o Grupo de Copenhague, a Associação Internacional de Integridade em Apostas (IBIA), as Loterias Unidas para a Integridade no Esporte (ULIS) e a Sportradar.

Simulador do Mundial de Clubes do Lance. Simule resultados e veja as chances de classificação do seu time.

Com o apoio do grupo que reúne várias entidades, a Fifa vai monitorar o mercado de apostas e eventos de jogo em tempo real ao longo de todas as partidas do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Conselho de integridade da Fifa reunido para falar sobre apostas no Mundial (Foto: Reprodução / Fifa)

— A Fifa uniu forças com organizações importantes para proteger todos os torneios contra manipulação de partidas e abordar questões relacionadas à integridade. A força-tarefa é um esforço colaborativo entre a Fifa e as partes interessadas internacionais mais relevantes na área de integridade, cuja experiência contribuirá para salvaguardar, promover e manter a integridade das competições da Fifa. Foi ótimo discutir o progresso que está sendo feito — disse Carlos Schneider, diretor de Órgãos Judiciais da Fifa.

Confira os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

América do México ou LAFC*

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)

*A Fifa anunciou no início de maio que realizará uma partida única entre Club América do México e Los Angeles FC, dos Estados Unidos, para definir quem estará no grupo do Flamengo no Mundial.