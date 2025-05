Faltando exatos 31 dias para o pontapé inicial do Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, os torcedores brasileiros ainda têm a oportunidade de garantir ingressos para todas as partidas da primeira fase envolvendo os representantes do país: Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense.

A nova edição do torneio traz um formato ampliado, com grandes clubes do mundo todo. A partida de abertura será entre o Inter Miami, time de Lionel Messi, e o egípcio Al Ahly, no dia 14 de junho.

Bola oficial do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Divulgação/Fifa)

Palmeiras

O Verdão terá três compromissos na fase inicial. Para o confronto contra o Al Ahly, o ingresso mais barato está sendo vendido por $45,70 (aproximadamente R$ 256). Já para o duelo contra o Porto, de Portugal, o bilhete inicial custa $47,95 (R$ 268). A partida mais aguardada da equipe na fase de grupos será contra o Inter Miami, com ingressos a partir de $113,75 (R$ 637), valor mais alto entre os três jogos do Palmeiras.

Botafogo

No grupo B, o Botafogo enfrenta o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, ambos com ingressos partindo de $33,45 (R$ 187). O jogo contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, tem preços um pouco mais elevados: a entrada mais barata está custando $55,75 (R$ 312).

Flamengo

O Flamengo, que também disputa a competição, inicia sua caminhada contra o Espérance, da Tunísia, com ingressos a partir de $33,45 (R$ 187). O mesmo valor se aplica à partida contra o vencedor do confronto entre Club América e Los Angeles FC. Já o duelo contra o Chelsea, da Inglaterra, tem o ingresso mais caro entre os jogos do clube carioca, com preços começando em $118,20 (R$ 662).

Fluminense

Integrante do grupo F, o Fluminense enfrenta Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Borussia Dortmund (Alemanha). Os ingressos para todos esses jogos têm o mesmo valor mínimo de $33,45 (R$ 187), sendo uma boa oportunidade para os torcedores que buscam uma opção mais acessível para acompanhar o Tricolor.

Ingressos mais caros da fase de grupos

O ingresso mais caro da primeira fase do torneio é para o confronto entre Real Madrid e Al Hilal, no Hard Rock Stadium, em Miami. A entrada mais barata está custando $185,60 (R$ 1.035), reforçando o alto apelo do clube espanhol entre os torcedores.

Valores da final

A grande final, marcada para o dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, tem ingressos com preços a partir de $635,55 (R$ 3.564), valor que reflete a expectativa e a grandiosidade do evento. Os ingressos convencionais mais caros custam $8,557.50 (R$47.998).

Com ampla presença de grandes nomes do futebol mundial e representantes brasileiros com boas chances de avançar, o Mundial promete fortes emoções nos gramados norte-americanos — e ainda dá tempo de garantir seu lugar nas arquibancadas.