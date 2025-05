Mundial de Clubes: confira simulador do Lance para a competição

Na cobertura do Mundial de Clubes, o Lance! disponibiliza, a partir desta semana, um simulador para os jogos da competição. Na plataforma, os torcedores poderão prospectar resultados de todos os clubes do torneio, da fase de grupos à final do campeonato, que acontece entre os dias 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos.

O Mundial de Clubes de 2025 estreará em um novo formato, similar ao da Copa do Mundo. Serão 32 times de 20 países representando todos os continentes do mundo. Ao todo, serão 63 partidas realizadas na competição entre a fase de pontos corridos e dos confrontos eliminatórios. Assim como o torneio de seleções, o campeonato de clubes será disputado a cada 4 anos.

Simulador do Mundial de Clubes é no Lance!. Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

Grupos A e B no simulador do Mundial de Clubes do Lance! (Foto: Divulgação / Lance!)

— Essa iniciativa é importante para as pessoas que acessam o nosso conteúdo consigam ter uma experiência completa. Que elas consigam simular, por exemplo, quais vão ser as próximas etapas, para que elas consigam identificar tudo que precisa, tanto como torcedor quanto como uma pessoa que espera pelo Mundial em nosso site — explicou Clara Lordello, Product Owner do site do Lance!

A ferramenta do Lance! permite que os usuários simulem os resultados dos 48 jogos da fase de grupos. A nova forma de disputa do Mundial aumenta em mais de 12 vezes o número de jogos em relação à última edição do torneio e representa um desafio maior para os clubes participantes da competição.

Confira os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

América do México e LAFC disputam vaga em partida única no grupo D.

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)