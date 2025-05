Matheus Sávio passou a integrar o elenco profissional do Flamengo em 2015, quando ainda fazia parte da equipe sub-20. Ele voltou para as categorias de base e em 2016, depois do título da Copinha conquistado no mesmo ano, ficou de vez na equipe principal do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Hoje no Urawa Reds e na preparação para o Mundial de Clubes, o meia de 28 anos falou em entrevista exclusiva ao Lance! e analisou sua passagem trajetória no clube carioca.

Matheus Sávio em partida pelo Urawa Reds (Foto: Arquivo pessoal)

— Hoje, com o pensamento que eu tenho hoje, o profissionalismo que eu tenho hoje, talvez eu fosse um pouco imaturo no meu início — avaliou.

Simulador do Mundial de Clubes é no Lance! Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

Matheus atuou pelo Flamengo principalmente no ano de 2017. Foram 18 jogos disputados e três gols marcados pelo Rubro-Negro. No ano seguinte, foi emprestado ao Estoril, de Portugal, onde disputou apenas 6 jogos e marcou 1 gol.

continua após a publicidade

Sávio retornou ao clube carioca em 2018, fez 5 jogos e foi emprestado ao CSA, onde reencontrou o bom futebol e jogou mais. Foram 26 partidas, quatro gols marcados pelo clube de Alagoas e um título estadual conquistado. Em 2019, teve seu último empréstimo feito pelo Flamengo e foi atuar no Kashiwa Reysol. Com 10 participações em gols em 20 jogos, foi contratado em definitivo pelo clube japonês. Apesar das idas e vindas, Sávio avalia que poderia ter ido melhor no Rubro-Negro.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Flamengo x Nacional - Matheus Sávio comemora gol (Foto: Cleber Mendes/ LANCE!Press)

— Talvez meu sucesso não tenha sido tanto grande no Flamengo, eu acho que, em maior parte, por conta de mim mesmo. Eu acho que eu não posso terceirizar a culpa em eu não estar pronto [dizer que] não era o momento. Acho que hoje, com o pensamento que eu tenho, com a maturidade que eu tenho hoje, com o profissionalismo que eu tenho hoje, as coisas seriam diferentes — falou.

Confira a entrevista completa de Matheus Sávio

Jogos do Urawa Reds na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Urawa Reds x River Plate

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle

🌏 Inter de Milão x Urawa Reds

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle

🌏 Urawa Reds x Monterrey

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Los Angeles